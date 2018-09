Die Entführer von zwei Deutschen in Nigeria sollen nach Sicherheitskreisen umgerechnet rund 150.000 Euro Lösegeld gefordert haben. Sie hatten die 45 und 55 Jahre alten Männer am Sonntag am Ufer eines Flusses im ölreichen Nigerdelta gekidnappt.

Nach Polizeiangaben waren die Deutschen am Wochenende ohne die sonst üblichen Personenschützer an den Strand gefahren. In der Gegend hatten Kriminelle in der Vergangenheit schon häufiger Ausländer entführt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts teilte mit, man kümmere sich um eine rasche Lösung des Falls. Zu Details wollte er sich nicht äußern.

Einer der Entführten lebt in dem westafrikanischen Land. Der andere kommt aus Niedersachsen und ist für eine deutsche Firma in Nigeria tätig. Hunderte Mitarbeiter von Öl-Firmen und reiche Nigerianer werden jedes Jahr im Nigerdelta von bewaffneten Banden entführt und gegen Lösegeld freigelassen. Die meisten bleiben unverletzt.

Rebellen im Nigerdelta haben kürzlich einen Waffenstillstand aufgekündigt. Sie kämpfen nach eigenen Angaben für eine gerechtere Verteilung der Gewinne aus dem dort zumeist von westlichen Konzernen geförderten Erdöl.