Solidaritätsbekundung mit dem Kirchenoberhaupt: Bei der traditionellen Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom hat sich der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano, in einem vom Protokoll abweichenden Schritt hinter den Papst gestellt, der wegen des Skandals mehrfach persönlich angegriffen worden ist. "Die ganze Kirche ist mit Ihnen", unterstützte der Kardinal Benedikt XVI. Sodano wünschte dem Papst außerdem fröhliche Ostern. Niemals zuvor war eine Ostermesse auf dem Petersplatz mit einer solchen Botschaft an den Papst eröffnet worden. Höhepunkt der Messe war der der abschließende Papstsegen "Urbi et Orbi".

Am Vorabend hatte Benedikt im Dom die Osterwache gefeiert. Dabei wurde in der Vorhalle der Kirche das Osterlicht entzündet und in den

Petersdom gebracht. Zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche äußerte sich der Papst nicht.

Dafür stand das Thema im Mittelpunkt vieler Osterpredigten in Deutschland. So forderte der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen eine gründliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. "Notwendig sind nun das Öffnen der Wunden, deren gründliche Reinigung, Läuterung und Buße", sagte Algermissen vor Gläubigen im Fuldaer Dom.

Mit hinein in die Messfeier gehöre "das Eingeständnis, dass die Enthüllungen über sexuellen Missbrauch auch in katholischen Schulen, Einrichtungen und Gemeinden das Selbstverständnis der Kirche und das Vertrauen in sie verwundet und erschüttert haben". Im Bistum Fulda mit seinen 425.000 Katholiken war in den vergangenen Wochen von mehr als einem Dutzend Missbrauchsfällen gesprochen worden.

Auch der Münchner Erzbischof Reinhard Marx forderte in seiner Predigt von den Einzelnen mehr Verantwortung. Den Missbrauchsskandal ordnete er als Folge von Werteverlust und Verantwortungslosigkeit ein. Gesellschaftskritik übte auch der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick: "Die gegenwärtige Krise der Kirche ist eine Krise unserer Gesellschaft, die in vielen Bereichen ihre Wertmaßstäbe, Ethik und Moral verloren hat."

Im Berliner Dom äußerte sich der evangelische Landesbischof Markus Dröge ausführlich zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Er sei "entsetzt, wie viele Schweigekartelle es gegeben hat und immer noch gibt", sagte er.

Allerdings will Dröge in den Enthüllungen der jüngsten Zeit auch eine österliche Hoffnung erkannt haben: "Die Opfer fühlen sich nicht länger gezwungen, ihr Leiden zu verdrängen. Sie gewinnen Selbstvertrauen und Selbstachtung zurück."

Es seien immer neue Fälle bekannt geworden, "wo Erwachsene Kinder missbrauchen für die Befriedigung ihrer eigenen Triebe". Über das Ausmaß menschlicher Verfehlungen sei man in diesen Wochen erschüttert. Aber "das Unrecht muss nicht länger im Verborgenen die Seele bedrücken".

Der evangelische Landesbischof Johannes Friedrich verurteilte in seiner Osterpredigt in München den Missbrauch von Kindern in den Kirchen als "besonders abscheulich". Missbrauch geschehe an vielen Stellen der Gesellschaft – in der Kirche wiege er aber besonders schlimm, sagte er. Es gehe darum, dass "die Menschen mit Recht von uns in der Kirche erwarten, dass wir die Kinder als Gottes geliebte Geschöpfe und seine Ebenbilder achten und ihr Leben schützen".

Wer an die Auferstehung glaube, müsse alles tun, dass Kinderleben geschützt werden. Darum stehe in der bayerischen Landeskirche die Aufklärung der Missbräuche an erster Stelle.

Im Vorfeld der Osterfeierlichkeiten hatte Raniero Cantalamessa, der Hausprediger des Papstes, für Empörung gesorgt. Er hatte in einer Karfreitagszeremonie in Rom aus dem Brief eines jüdischen Freundes zitiert und die Angriffe auf den Vatikan mit "beschämendsten Aspekten des Antisemitismus" verglichen.

Inzwischen hat sich Cantalamessa für seinen Antisemitismus-Vergleich entschuldigt. Er habe weder die Gefühle der Juden noch die der Opfer von Pädophilie verletzen wollen, sagte er der Mailänder Zeitung Corriere della Sera.