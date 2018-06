Inhalt Seite 1 — Griechenland und die Kinder des Zorns Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Als die Flammen in der Filiale der Marfin Bank im Athener Stadtzentrum gelöscht sind, machen die Feuerwehrleute eine schreckliche Entdeckung: Im Treppenhaus des klassizistischen Gebäudes finden sie drei Leichen, rußgeschwärzt. Fünf weitere Personen sind verletzt. Es seien Jugendliche gewesen, heißt es, die Köpfe unter Kapuzen verborgen, die eine Frontscheibe des Bankgebäudes eingeschmissen und einen Molotowcocktail in den Kassenraum geschleudert hatten. Angestellte und Kunden kamen nicht mehr hinaus. Die Proteste gegen das Sparprogramm der Athener Regierung haben ihre ersten Menschenleben gekostet, darunter eine im vierten Monat schwangere Frau. Das wird Griechenland verändern – wie, weiß an diesem Mittwochnachmittag noch niemand.

Sonne hatte der Wetterbericht den Athenern vorhergesagt, eine freundliche Kulisse für den großen Generalstreik, mit dem die Gewerkschaften gegen die Sparpolitik der sozialistischen Regierung protestieren wollen. Erstmals würden sich dem kollektiven Ausstand nicht nur Staatsbedienstete anschließen, sondern auch Angestellte aus der freien Wirtschaft. Aber dann, am Nachmittag, verdunkeln schwarze Rauchwolken den Himmel über der Akropolis. Am Syntagmaplatz lodern die Flammen. Mit Benzinflaschen, Holzknüppeln, Steinen und Eisenstangen versuchen einige Hundert, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Sie erreichen fast die Treppe, die zum Eingang des Baus hinaufführt, dann hüllt die Polizei den Platz in beißende Tränengaswolken, drängt die Angreifer zurück.

100.000 Menschen hatten sich Richtung Parlamentsgebäude auf den Weg gemacht, um die dort tagenden Abgeordneten an der Verabschiedung des Sparprogramms der sozialistischen Regierung zu hindern. "Keine Opfer für die Plutokratie, rufen sie und schwenken Fahnen des kommunistischen Gewerkschaftsbundes PAME. "Gewerkschaftsgymnastik", sagt Kioskbesitzer Napoléon Papadopoulos mit einem spöttischen Lächeln, während das Gedränge vor seinem Laden in der Stadion-Straße immer dichter wird. Vom Marsfeld, ein paar Kilometer entfernt, hat sich ein zweiter Protestzug des gemäßigteren Gewerkschaftsbundes GSEE in Bewegung gesetzt. Auch sein Ziel ist das Parlament. Es ist die größte Massenkundgebung seit Jahrzehnten. "Wir sind nicht die Sklaven des 21. Jahrhunderts", skandieren die Demonstranten.

"Übertrieben" findet das Napoléon, aber auch er bekommt die Krise zu spüren: "Um 20 bis 30 Prozent ist mein Umsatz zurückgegangen", sagt er. Aber die Sparmaßnahmen, sagt er, seien "sehr berechtigt – das hätte die Regierung schon vor Jahren machen müssen!"

"Zahlen müssen doch immer nur die kleinen Leute", mischt sich ein Kunde ein, der Rentner Giannis. "Mit elf Jahren habe ich angefangen zu arbeiten", klagt er, "in den Salinen meiner Heimatstadt Messolongi, jetzt bin ich 73 und bekomme 850 Euro als Rente. Leben kann ich davon nur, weil meine Frau vor acht Jahren gestorben ist." Man könne ein Land auch kaputt sparen, fügt er hinzu.

Oder man streikt es kaputt. Busse und Bahnen bleiben in den Depots. Bei Ämtern und Behörden, in den Ministerien und in den Schulen ruht die Arbeit. Kein Fährschiff legt ab, kein Flugzeug startet oder landet. Sogar die Parlamentsdiener und die Journalisten streiken. Schon vor einigen Tagen hat Aleka Papariga, die Generalsekretärin der kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) angekündigt, man werde künftig auch "außergesetzliche" Aktionen durchführen. "Klassenkampf bis zum Sieg", steht auf einem der Transparente, "Erhebt euch gegen das Kapital" rufen die Demonstranten.