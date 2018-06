Auf eine feine Anwaltskanzlei in Hannovers ruhigem Zooviertel sind an diesem Mittwoch nicht nur zahlreiche TV-Kameras und die Augen einer großen Schar von Rockern gerichtet. Das als Friedensgipfel angekündigte Friedenstreffen zwischen Deutschlands mächtigsten Rockergruppen Hells Angels und Bandidos wird auch von Spezialisten der Landeskriminalämter beobachtet. Die Ermittler misstrauen der Ankündigung von Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth und Bandidos-Oberhaupt Peter Maczollek, ihre Clubs künftig friedlich nebeneinander existieren zu lassen.

In der Kanzlei des renommierten Rechtsanwalts Götz von Fromberg unterzeichneten die beiden am Mittwochabend jedoch sogar einen Vertragstext, in dem Regeln und jeweilige Reviere festgelegt sein sollen. Im Beisein anderer Rocker aus der Führungsebene gab es dazu noch einen demonstrativen Handschlag.

Das niedersächsische LKA sieht den demonstrativen Friedensschluss dennoch mit Skepsis. Der Zeitpunkt sei "taktisch günstig gewählt". Denn ab diesem Donnerstag berät die Innenministerkonferenz über ein Verbot der beiden Rockerclubs. Bei der Berliner Polizei ist man ebenfalls zurückhaltend. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis wieder Waffen zum Einsatz kämen.

Neben Brandanschlägen auf die Vereinsheime des jeweils anderen Clubs hatten Mitglieder der beiden Gruppen in den vergangenen Monaten wiederholt zu Schusswaffen gegriffen: Im März erschoss ein Mann aus dem Umfeld der Hells Angels bei Koblenz einen SEK-Beamten. Im Oktober tötete ein Anhänger der "Höllenengel" in Duisburg einen Mann der konkurrierenden Bandidos mit Kopfschuss. Im August 2009 wurde in Berlin ein einschlägig bekannter 33-Jähriger erschossen - er habe die Hells Angels verlassen wollen, hieß es.

Doch selbst ohne blutige Auseinandersetzungen untereinander sei davon auszugehen, dass es weiter zu "milieutypischen Straftaten" aus beiden Clubs komme, meinen Experten. Den Rockern werden diverse Aktivitäten im Rotlichtmilieu nachgesagt. In den vergangenen fünf Jahren gab es allein in Berlin fast 800 Ermittlungsverfahren und 430 Festnahmen gegeben in der Rockerszene, unter anderem wegen Waffen, Drogen und Schlägereien.

Die Rockergrößen Hanebuth und Maczollek genießen in einschlägigen Kreisen, über die eigenen Organisationen hinaus, großen Respekt. Der von ihnen vereinbare Nichtangriffspakt könnte zunächst halten. Dem Abkommen war eine weitgehend ruhige Probephase von etwa acht Wochen vorangegangen. Allerdings hatte es auch in dieser Zeit vor allem in Berlin gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Erst am Wochenende hat die Polizei dort ein Aufeinandertreffen von Bandidos-Anhängern und einem deutsch-türkischen Hells-Angels-Chapter unterbunden. Die angerückten Beamten mussten ihre Waffen ziehen, es wurden Messer sichergestellt.

Für die Zukunft sagt Hanebuth, wer sich nicht an die neuen Regeln halte, fliege "schlimmstenfalls aus dem Club". Zuletzt hieß es jedoch, die Bosse könnten einen Friedensschluss an der Basis gar nicht durchsetzen, weil die Führungen gar keine Kontrolle mehr über ihre eigenen Mitglieder hätten und die Strukturen selbst kaum noch durchschauten.