Anlässlich des Tages der Arbeit haben die Gewerkschaften in Deutschland eine scharfe Regulierung der Finanzmärkte verlangt. "Trotz vieler Versprechungen und warmer Worte sind die Finanzmärkte immer noch nicht reguliert", sagte der DGB-Vorsitzende Michael Sommer auf der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Essen. "Die Protagonisten von Gier und Geiz haben nichts dazu gelernt. Ohne jede Scham zocken sie weiter." Jene, die "schamlose Geschäfte" gemacht hätten, müssten jetzt zur Kasse gebeten werden.

Angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise seien weitere Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsplätze erforderlich, sagte Sommer auf der Mai-Kundgebung. Die derzeit bis März 2012 befristete Kurzarbeiterregelung müsse "bis weit in das Jahr 2012 hinein fortgeführt und weiterentwickelt werden", betonte der DGB-Chef. "Wir wollen einen starken Sozialstaat und eine Wirtschaft, die den Menschen dient . Spekulanten wetten gegen ganze Staaten wie Griechenland oder Spanien, sie wetten gegen den Euro, sie wetten letztlich gegen uns." Das sei verantwortungslos und im Grunde kriminell. Eine neue internationale Finanzkrise würde Frieden und Demokratie bedrohen. Der Staat müsse seinen Primat über die Wirtschaft wahrnehmen, um das zu verhindern.

Sommer verurteilte Leerverkäufe an den Aktienmärkten und unanständig hohe Boni für Manager. Kettenverbriefungen müssten verboten und weltweit eine Steuer auf Finanztransaktionen erhoben werden, forderte er. Bisher verharre die Politik in einer "Schockstarre". Auch eine wichtige Wahl wie die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sei dafür keine Entschuldigung.

Die Banken müssten für den bisher schon angerichteten Schaden aufkommen, forderte der DGB-Chef. Dazu reiche die von der Regierung verabschiedete Bankenabgabe bei weitem nicht aus: "Die ist so lächerlich gering, dass sie nicht einmal den Bankrott einer Dorfsparkasse auffangen könnte." Sommer kritisierte erneut auch die steuerpolitischen Vorstellungen der FDP. "Die liberalen Steuerpläne sind schon in ihrer Idee zutiefst ungerecht. Nur die Reichen können sich einen armen Staat leisten." Er forderte erneut die Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohnes. Dies sei das beste Mittel, um den Niederiglohnsektor abzuschaffen. 8,50 Euro seien bestimmt nicht zu viel. Die Gewerkschaften hatten bisher 7,50 Euro gefordert, wollen diese Forderung aber bei ihrem Bundeskongress Mitte Mai in Berlin um einen Euro erhöhen.

Bei einer Kundgebung in Frankfurt am Main warf IG-Metall-Chef Berthold Huber warf der schwarz-gelben Regierungskoalition im Zusammenhang mit der Finanzkrise Betrug und Täuschung vor auf der Kundgebung seiner Gewerkschaft vor. Bis heute seien die Krisenursachen nicht untersucht und keine Gesetze gegen Finanzmarktspekulationen erlassen worden, sagte der Vorsitzende der größten deutschen Einzelgewerkschaft bei der Mai-Kundgebung. Auch seien die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Der Finanzmarktkapitalismus habe abgewirtschaftet.

Wenn FDP-Finanzpolitiker Hermann Otto Solms erkläre, dass eine Beteiligung der Banken an den Kosten der Finanzkrise zu den Akten gelegt sei, sei das "Täuschung" und "Betrug an den Menschen", sagte Huber vor mehreren tausend Zuhörern. Denn natürlich würden die Milliardenkosten der Bevölkerung aufgebürdet, wenn zum Beispiel die hessischen Kommunen 400 Millionen Euro weniger Zuschüsse vom Land bekämen als bislang. "Wenn Schulen verrotten und Schwimmbäder geschlossen werden, dann ist das eine direkte Folge der Finanzkrise."