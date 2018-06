Der frühere Augsburger Bischof Walter Mixa hat sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Ingolstadt nicht des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht. "Nach Vernehmung der Zeugen ist ein Tatnachweis nicht zu führen", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt.

Mixa hatte am 21. April wegen anderer Vorwürfe beim Vatikan seinen Rücktritt angeboten – Papst Benedikt XVI. nahm das Gesuch am vergangenen Wochenende an. Dem 69-Jährigen wird in eidesstattlichen Versicherungen vorgeworfen, in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen Heimkinder brutal geschlagen zu haben. Zudem soll er eine namhafte Summe an Stiftungsgeldern zweckentfremdet haben.

Ende vergangener Woche war dann bekannt geworden, dass es Hinweise auf einen angeblichen sexuellen Missbrauch durch Mixa gibt – deshalb begann die Staatsanwaltschaft mit ihren Vorermittlungen. Die Hinweise waren aus dem Mitarbeiterkreis des Bistums Eichstätt gekommen und über das Bistum Augsburg an die Generalstaatsanwaltschaft in München gegangen. In Eichstätt war Mixa von 1996 bis 2005 Bischof. Mixa hatte die Vorwürfe von Anfang an "mit Entschiedenheit" zurückgewiesen.

Trotz der Entlastung vom Vorwurf sexuellen Kindesmissbrauchs bleibt Mixa unter Druck. Die Vorwürfe, der Ex-Bischof habe Kinder verprügelt, werden massiver. Der unabhängige Sonderermittler Sebastian Knott berichtete, Mixa solle in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen oft mit der Faust und einem Stock zugeschlagen haben.

Die Aussagen der ehemaligen Heimkinder aus dem Kinderheim St. Josef seien glaubwürdig, sagte Knott. Einige seien während der Gespräche in Tränen ausgebrochen. Ein Mädchen sei unter den Schlägen zusammengebrochen. "Er sagte oft Sätze wie: "In Dir ist der Satan, den werde ich Dir schon austreiben"", zitierte Knott einen ehemaligen Heimjungen. Die dort beschäftigten Nonnen hätten Mixa oft mit den Worten "Hau nei ... hau nei ... " angestachelt.

Sonderermittler Knott will seinen vorläufigen Abschlussbericht der katholischen Waisenhausstiftung übergeben.