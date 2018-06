Amoklauf mit Vorwarnung: Der Brite Derrick Bird, der am Mittwoch im Nordwesten Englands zwölf Menschen und sich selbst erschoss, soll am Vorabend einen Streit mit anderen Taxifahrern gehabt haben, berichtet das britische Boulevardblatt The Sun . Anschließend soll Derrick die Hände der Kollegen geschüttelt und gesagt haben, am Mittwoch gebe es einen Amoklauf, heißt es unter Berufung auf einen Kollegen des Täters.

Und noch einen möglichen Hinweis auf die Tat gab es offenbar im Vorfeld. Der Zeitung The Times sagte ein alter Freund des Täters, dieser habe sich am späten Dienstagabend von ihm mit den Worten verabschiedet: "Ich werde Dich nicht wiedersehen." Die Zeitung berichtete, der Amoklauf könne wegen einer angeblichen Fehde über das Testament der Mutter stattgefunden haben.

Den Angaben zufolge soll der 52 Jahre alte Mann zunächst seinen Zwillingsbruder und den Anwalt der Familie erschossen haben, bevor er mit dem Auto durch die Urlaubsregion fuhr. Dabei tötete er mindestens einen Kollegen und im Anschluss vermutlich wahllos Passanten.

Insgesamt erschoss er zwölf Menschen, anschließend tötete er sich selbst. Elf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Bird war nach einer stundenlangen Flucht schließlich tot in einem kleinen Dorf aufgefunden worden. Zuletzt war er zu Fuß unterwegs gewesen.

Bekannte schildern den Mann, der einen erwachsenen Sohn hat, als ruhigen Menschen. Seine Kollegen beschreiben ihn als Einzelgänger, der mit kaum jemand ein Wort wechselte.