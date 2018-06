In Paris beginnt jetzt der Prozess gegen den Börsenhändler Jérôme Kerviel . Der ehemalige Angestellte der französischen Großbank Société Générale soll für einen der größten Spekulationsverluste aller Zeiten verantwortlich sein. Das Institut wirft Kerviel vor, sein Wissen über die Kontrollsysteme des Unternehmens missbraucht zu haben, um seine waghalsigen Geschäfte zu verschleiern. Die Vorwürfe lauten Vertrauensbruch, Fälschung und unbefugter Nutzung von Computersystemen.

Das Institut musste in Folge der Geschäfte Kerviels die Summe von 4,9 Milliarden Euro abschreiben. Manche Branchenkenner machen ihn sogar dafür mitverantwortlich, dass nach Bekanntwerden des Verlustes die Finanzmärkte nachgaben und die US-Notenbank Fed die Zinsen absenkte.

Die Société Générale will nichts vom illegalen Treiben ihres Mitarbeiters gewusst haben und hält sein Handeln für ein kriminelles Vertuschungsmanöver.

Kerviel hatte vor zehn Jahren in der Großbank just in der Abteilung angefangen, die für interne Kontrollen zuständig ist, im sogenannten Middle Office. Fünf Jahre später wurde er Händler – und begann darauf zu wetten, wie Aktienindizes steigen oder fallen würden. Seine Spekulationen verschleierte er nach Angaben der Bank durch "extrem ausgefeilte und wechselnde Techniken". Wie das ging, wusste er ja bestens aus seiner Anfangszeit.

Über das Jahr 2007 soll Kerviel dann aufs Ganze gegangen sein und sein Spekulationsgebilde auf knapp fünfzig Milliarden Euro aufgeblasen haben. Als die Bank dies merkte, verkaufte sie seine Positionen – mitten in die Börsenkrise hinein – auf einen Schlag, um noch Schlimmeres zu verhindern. Ergebnis: 4,9 Milliarden Euro Verlust.

Ein, zwei Tage war Kerviels Foto auf den Titelseiten der Weltpresse. Er war jetzt der "verrückte Händler", der das Bestehen seiner Firma und ihrer 130.000 Beschäftigten aufs Spiel gesetzt hatte.

Die französische Großbank will ihren ehemaligen Börsenhändler auch auf Schadenersatz in zweistelliger Milliardensumme verklagen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Bei der verlangten Wiedergutmachung des Schadens für die Bank handele es sich "einerseits um den finanziellen Schaden in Höhe von 4,9 Milliarden Euro, andererseits um den sehr schweren Imageschaden, den die Bank gerade beziffert", sagte der Anwalt der Bank, Jean Veil.

Die Bank orientiere sich bei der Berechnung an Präzedenzfällen in den USA. Der Imageschaden sei gigantisch und werde sich voraussichtlich im zweistelligen Milliardenbereich bewegen.

Der Staranwalt Olivier Metzner verteidigt Kerviel. Dieser kündigte an, auf Freispruch zu plädieren. Metzner wolle Dokumente vorlegen, die die Mitwisserschaft der Bank beweisen, berichtete die Zeitung.

Der Prozess gegen Kerviel soll bis zum 25. Juni dauern. Dem 33-Jährigen drohen wegen Untreue, Dokumentenfälschung und der Manipulation von Computerdaten bis zu fünf Jahre Haft.

Er selbst sieht sich als Sündenbock und Opfer eines Systems. Er behauptet, mit Billigung seiner Vorgesetzten spekuliert zu haben. "Wir haben das alle gemacht, wir waren darauf trainiert, wir wurden dafür bezahlt", sagt Kerviel, der nicht versteht, wieso er als einziger vor Gericht gestellt wird und der sich als Sündenbock fühlt. "Es ging mir vor allem darum, Geld für die Bank zu verdienen."

Dass er immense Risiken einging, habe jeder im Handelsraum gewusst. In dem testosterongeschwängerten Klima seien "Rentabilität und Leistung" gefragt gewesen, sagt der frühere Trader. Abends habe sein Chef den "Zählerstand" abgefragt, erzählt Kerviel. Wenn er viel verdient habe, sei ihm gesagt worden: "Das ist gut, du bist eine gute Nutte."