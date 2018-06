Kindheitsforscherin Sabine Andresen hat 6- bis 11-Jährige befragt © Universität Bielefeld

Sabine Andresen, Jahrgang 1966, ist Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft, sie forscht an der Universität Bielefeld. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Kindheits- und Jugendthemen.

ZEIT ONLINE : Frau Andresen, für die World Vision Kinderstudie 2010 haben Sie die Wünsche und Gedanken von Kindern untersucht. Wie befragt man eigentlich einen Neunjährigen oder einen Elfjährigen?



Sabine Andresen : Wir sind zu den Kindern nach Hause gegangen. Den Fragebogen haben wir vorher mehrfach getestet. Wir wollten, dass die Befragung nicht länger als eine halbe Stunde dauert und die Fragen einfach und verständlich sind. Man darf Kinder einerseits nicht langweilen, andererseits nicht überfordern. Das ist übrigens auch bei Erwachsenen so. Bei denen lässt nach 45 Minuten die Konzentration nach.

ZEIT ONLINE : Wie haben Sie die Fragen anschaulich gestaltet?

Andresen: Wir hatten beispielsweise eine Skala mit Smileys – lachende Smileys, weniger lachende Smileys und unglückliche Smileys. Damit haben wir das Wohlbefinden der Kinder in der Familie und der Schule abgefragt. Auch andere Symbole, wie halbvolle oder volle Wassergläser haben wir eingesetzt. Neben der Befragung der 2000 Kinder haben wir außerdem 12 Kinder länger und ohne Fragebogen interviewt. Sie konnten zwischendurch eine Pause machen und spielen. In dem Interview haben wir sie auch ihr Lebensumfeld aus Bauklötzen bauen lassen – die Familie, die Schule, die Freunde, den Sportverein. Da erfährt man viel über das soziale Netzwerk eines Kindes. Die Kinder mögen es, wenn sie gestalten können und erzählen dabei viel.

ZEIT ONLINE: Kann man sich denn darauf verlassen, dass die Antworten von Kindern ehrlich sind oder sich wirklich auf den Sachverhalt beziehen?

Andresen: Die Antworten sind in jedem Fall nicht weniger verlässlich als die von Erwachsenen. Im Gegenteil: Die Kinder sind sehr freudig mit dabei und freuen sich, dass man sich für ihre Meinung interessiert. Sie überlegen vor jeder Antwort immer sehr genau, was sie sagen. Erwachsene sind wegen der Fülle der Umfragen, die sie vor allem über das Telefon ereilen, manchmal eher genervt und neigen dazu, sich nicht sonderlich anzustrengen. In der Forschung gab es bisher Vorbehalte zu Befragungen von Kindern. Erst in den letzten Jahren hat sich das geändert. Das ist auch wichtig, denn wir können die Welt der Kinder nicht immer aus Sicht von Erwachsenen erklären.