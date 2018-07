US-Behörden haben einen russischen Spionagering ausgehoben. Wie das Justizministerium mitteilte, wurden bereits am Sonntag zehn mutmaßliche Agenten festgenommen. Ihnen und einem weiteren Beschuldigten werde vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst tätig geworden zu sein. Ihre Aufgabe sei gewesen, sich langfristig eine amerikanische Identität zuzulegen, um für Russland an Informationen über die USA heranzukommen. So hätten sie Personen als Quellen rekrutieren sollen, die in politischen Entscheidungsgremien der USA tätig sind. Außerdem wird den Festgenommenen Geldwäsche vorgeworfen.

Die Verdächtigen trugen nach Angaben der Polizeibehörde FBI Informationen über die US-Politik für Afghanistan und den Irak zusammen sowie über einen vor Jahren geplanten Rüstungsvertrag zwischen den USA und Russland. Sie schirmten ihre Arbeit nach außen extrem ab, sie übermittelten verschlüsselte Botschaften in ihrem Netzwerk aus Computern. Bargeld kam aus russischen Botschaften in lateinamerikanischen Ländern.

Bereits in den neunziger Jahren sollen die Männer und Frauen begonnen haben, Informanten zu rekrutieren und Informationen für die Regierung in Moskau zusammenzutragen. Dafür sollten sie auch regierungsnahe Kreise infiltrieren.

Wie das Justizministerium mitteilte, fassten Ermittler die zehn Verdächtigen in den vier nordöstlichen Bundesstaaten New York, New Jersey, Massachusetts und Virginia. Ihnen drohen fünf Jahre Haft wegen Spionage und weitere 20 Jahre Gefängnis wegen Geldwäsche. Bei einem elften Verdächtigen blieb unklar, ob er auf freiem Fuß blieb oder auf der Flucht ist.

Das FBI hatte die Verdächtigen nach eigenen Angaben mehr als zehn Jahre lang überwacht, sie in ihren Wohnungen und in Hotelzimmern abgehört, ihre Anrufe mitgeschnitten und ihre E-Mails gelesen. Die Agenten tarnten sich unter anderem als russische Regierungsbeamte, wenn sie sich mit den Verdächtigten trafen.

Die Missionen der meisten Verdächtigen seien langfristig angelegt und extrem verdeckt gewesen, hieß es. Sie sollten dem Hauptquartier des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR Bericht erstatten. "Ihre Ausbildung, Bankkonten, Auto, Haus usw. – all dies dient einem Ziel: ihre Hauptmission zu erfüllen, das heißt Verbindungen in Politik-Kreise in den USA aufzutun und zu entwickeln", zitierte das FBI aus einer entschlüsselten Botschaft.

Die Fahnder listeten in einer Klageschrift auch die Methoden des Netzwerks auf. Die Spione arbeiteten demnach mit verschlüsselten Botschaften. Ihre Daten gaben sie über ein geheimes elektronisches Netz von Laptop zu Laptop weiter. Bargeld sei ihnen von russischen Boten bei Aufenthalten in lateinamerikanischen Ländern übergeben worden. Bei Reisen nach Moskau und zurück in die USA seien die Spione zur Tarnung über Rom geflogen und hätten falsche Pässe benutzt.

Fünf der Verdächtigen mussten am Montag vor einem Bundesgericht in New York aussagen. Ein New Yorker Richter klagte das Quintett zwar vorerst nicht offiziell an, behielt es wegen Fluchtgefahr jedoch in Gewahrsam. Die anderen fünf Festgenommenen sollten vor Gerichten in Virginia und Boston im Bundesstaat Massachusetts vernommen werden.

Die Verdächtigen hatten laut Klageschriften angegeben, Bürger der USA, Kanadas oder Perus zu sein. Ihre tatsächliche Nationalität blieb bisher unklar. Der Anwalt einer der Verdächtigen sagte nach der Anhörung, die 28-Jährige Anna C. sei russische Staatsbürgerin. Sie sei erst seit Kurzem in den USA und habe eine Arbeitserlaubnis bekommen, die man ihr am Samstag wieder entzogen habe, führte der Jurist aus.