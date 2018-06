Nach einer Reihe von Fehlschlägen im Kampf gegen die Ölpest ist den Krisenmanagern offenbar ein wichtiger Teilerfolg gelungen. In der Nacht zum Freitag wurde eine Glocke über das Unglücksbohrloch in 1500 Meter Tiefe gestülpt. Sie soll den Großteil des ausströmenden Rohöls einfangen; dann wird es zu Schiffen an der Wasseroberfläche geleitet.

In Fischergemeinden im Mississippidelta wie Venice und Grand Isle wurde die Nachricht mit Erleichterung aufgenommen. In den Wochen zuvor waren Wut und Verzweiflung gewachsen, weil kein Ende des Desasters abzusehen war. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass der gigantische Ölfluss stark reduziert werden kann.

Die guten Nachrichten – BP-Chef Tony Hayward beraumte extra eine Telefonkonferenz mit Investoren an – wirkten sich kurzzeitig positiv auf den Aktienkurs aus, wenn auch nur wenige Stunden.

Die Anwohner wissen: In den 46 Tagen seit dem Unglück sind viele Millionen Liter in den Golf von Mexiko geströmt; ein Teil davon wird zeitverzögert an die Südküste der USA gespült. An mehreren Orten in Louisiana reinigen Spezialteams bereits Strände vorgelagerter Inseln, zum Beispiel Grand Terre. Die Verschmutzung weiterer Abschnitte wird in den nächsten Tagen zunehmen, auch in Alabama, Mississippi und im Nordwesten Floridas. Doch sobald kein Öl mehr nachströmt, ist irgendwann ein Ende in Sicht. Das hoffen die Menschen zumindest.

Am Freitag war zunächst unklar, wie erfolgreich die komplizierte Aktion war. BP hatte schon einmal einen Auffangtrichter über dem Bohrloch platziert. Doch wegen der geringen Temperaturen so tief unter Wasser vereiste ein Teil des Gemischs aus Öl, Gas und Wasser, und die Operation wurde abgebrochen. Dagegen wurden nun Vorkehrungen getroffen.

Der sogenannte "Top Cap", das Auffangen des Öls an der Spitze des Bohrlochs, ist eine Notlösung, nachdem der "Top Kill" misslungen war: der Versuch, das Bohrloch von oben zu verschließen. Bei der Vorbereitung des neuen Anlaufs hatte es erneut Pannen gegeben. Zunächst musste das alte Steigrohr durch Roboter abgesägt werden.

Nach der Explosion der Plattform vor sechseinhalb Wochen war es auf den Meeresboden gesunken und dabei mehrfach abgeknickt. Doch dann verklemmte sich die mit Diamanten gehärtete Spezialsäge und ließ sich nicht mehr gängig machen. Das Steigrohr musste schließlich mit einer Art Zange abgezwackt werden.