Die Liste der Anschuldigungen ist lang: Die Polizei nahm die Verdächtigen wegen des Zusammenschlusses zu einer mafiosen Vereinigung, Mordes, Verstößen gegen die Waffengesetze, Erpressung und anderer Verbrechen fest. Bei den Verdächtigen soll es sich größtenteils um Mitglieder der kalabrischen Mafia, der Ndrangheta, handeln.

Die Aktion war der größte derartige Polizeieinsatz seit Jahren – insgesamt waren 3000 Polizisten beteiligt. Auch in den USA gab es Festnahmen. In den vergangenen Wochen waren der italienischen Polizei immer wieder Fahndungserfolge gelungen.

Experten des sozialökonomischen Eurispes-Institut in Italien schätzen, dass die Ndrangheta mit Drogen- und Waffenhandel, Prostitution und Erpressung im Jahr 2007 rund 44 Milliarden Euro Umsatz machte. Die kalabrische Mafia spielt eine immer wichtigere Rolle in der organisierten Kriminalität in Europa und im Schmuggel von Drogen aus Südamerika.

Dem Polizeieinsatz gingen laut mehrerer Berichte umfangreiche und lange Ermittlungen der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaften in Mailand und Kalabrien voraus. Die süditalienische Mafia-Organisation habe ihre illegalen Geschäfte in die verschiedensten Wirtschaftsbereiche des Nordens ausgeweitet, hieß es. Im Zuge der Operation wurden erneut auch bewegliche Güter und Immobilien der Mafia im Millionen-Wert beschlagnahmt.



Erst kürzlich hatten Strafverfolger bei zwei Razzien gegen die Ndrangheta und die neapolitanische Camorra Erfolg gehabt. Allein bei einem Unternehmer mit dem Spitznamen "Videopoker-König" konfiszierten Beamte der Finanzpolizei wertvolle Bilder sowie 260 Wohnungen im geschätzten Gesamtwert von etwa 330 Millionen Euro.

Das italienische Recht erlaubt die präventiven Beschlagnahmungen bereits dann, wenn nur der begründete Verdacht einer Zugehörigkeit zur Mafia besteht.