Es gibt diese Bilder aus besseren Tagen. Adolf Sauerland, wie er auf dem Motorroller durch seine Stadt fährt, unterwegs zu einer kleinen Jubiläumsfeier oder einer Rede. Wie er an Karneval mit Turban und im Kaftan eine Ratssitzung leitet. Und immer wieder: Wie er mit Fanschals des MSV Duisburg posiert, wedelt, schwenkt. Meistens grinst er breit und etwas verschmitzt auf diesen Bildern. Es sind Bilder eines Lokalpolitikers auf dem Höhepunkt seiner Karriere, eines Bergarbeiter-Sohns, der es mit Volksnähe und politischem Geschick an die Spitze seiner Heimatstadt geschafft hat – und sich dort sichtlich wohlfühlt.

Seit Samstag ist alles anders. Der Duisburger Oberbürgermeister ist durch das Loveparade-Unglück vom regionalen Polit-Star zum vielleicht meistverachteten Politiker Deutschlands geworden. "Mörder" nennen ihn seine ehemaligen Wähler, "schämen Sie sich, Herr Sauerland!", steht auf einem der Trauer-Schilder an der Unglücksstelle. Politiker aller Parteien haben ihm schon den Rücktritt nahegelegt, vor seinem Rathaus sind mehrere Protest-Demonstrationen geplant. Morddrohungen sind eingegangen, seine Familie hat der Oberbürgermeister zur Sicherheit aus der Stadt gebracht. Auf allen Bildern der letzten Tage lässt Adolf Sauerland den Kopf hängen, mehr als einmal scheint er den Tränen nahe.

Doch trotz all der Details, die mittlerweile über die Versäumnisse bei der Planung der Loveparade bekannt sind, will der OB nicht zurücktreten. Gestern war ein internes Protokoll öffentlich geworden , das belegt, wie weitgehend die Zugeständnisse waren, die die Stadt den Veranstaltern beim Sicherheitskonzept gemacht hat. Das Schriftstück ging wohl auch über Sauerlands Schreibtisch. Noch nachdem dieser Vorgang bekannt wurde, wehrte sich der CDU-Politiker gegen Rücktrittsforderungen: Das wäre wie ein Eingeständnis, den Tod der 20 Menschen verursacht zu haben, sagte er gestern: "Ich muss das durchhalten."

Dabei ist es selbst im Rathaus mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass der Oberbürgermeister tatsächlich von den Sicherheitsbedenken gewusst hat. Genau das hatte er Anfang der Woche noch geleugnet. Es ist nur einer von vielen Fehlern in der Krisenkommunikation, der zeigt, wie überfordert Adolf Sauerland und seine Mitarbeiter im Rathaus sind. Aus der Stadtspitze heißt es aber auch, dass der Oberbürgermeister nicht zurücktreten wolle, um seine Mitarbeiter zu schützen. So als wolle er sich als Blitzableiter vor seine Verwaltung stellen.

Ein Rücktritt des Oberbürgermeisters – das ist anscheinend so ungewöhnlich, dass die Gemeindeordnung des Landes dafür gar keine Regelung kennt. Sauerland müsste wohl gleich beim Regierungspräsidenten um seine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis bitten. Das ginge mit dem Verlust von Rentenansprüchen einher.

Wie lange er sich wirklich noch im Amt halten kann, ist die Frage. Zu sehr ist sein Name mit dem Loveparade-Unglück verknüpft, zu sehr hat er sich immer wieder trotz Bedenken für die Riesen-Veranstaltung stark gemacht. Sie hätte sein Triumph sein sollen, der vorläufige Höhepunkt für einen Oberbürgermeister, dessen Erfolge jahrelang selbst beim politischen Gegner für beeindrucktes Raunen sorgten.



Der Lehrer Adolf Sauerland hatte 2004 als erster CDU-Politiker seit 54 Jahren das Rathaus der SPD-Hochburg Duisburg erobert. "Duisburg kann besser" war damals sein hemdsärmeliger Wahlkampf-Slogan, und so war auch sein Auftreten. Nur zu gern herzte er Kinder für die Kameras, posierte Arm in Arm mit seinen Bürgern und hielt seine Reden im kumpeligsten Ruhrpott-Dialekt. Das kam an. Mit 61,2 Prozent gewann Sauerland 2005 die Stichwahl gegen die SPD-Kandidatin. Der neue Oberbürgermeister wurde von seiner Partei in NRW als "Brückenkopf" gefeiert, als einer der wenigen Unionspolitiker, die in dem Stammland der Sozialdemokraten eine Wahl gewinnen können. Er war einfach noch kumpeliger als die Genossen. "Wer hier im Pott gewählt werden will, der muss auch so auftreten", sagt einer vom politischen Gegner anerkennend, "das hat der Sauerland schon richtig gut gemacht." 2009 holte er bei seiner Wiederwahl 44,6 Prozent der Stimmen, über 10 Prozent mehr als seine Partei – ein Triumph. "Er ist in der Duisburger CDU absolut unumstritten", weiß ein Lokalpolitiker, der namentlich nicht genannt werden will, weil momentan "die Trauer im Vordergrund stehe". Auch Jürgen Rüttgers, der 2005 mit seinem Wahlsieg gegen die SPD auf Landesebene nachmachte, was Sauerland vorgemacht hatte, lobte den fülligen Bartträger gerne und oft.



Sauerland hatte vor allem zwei Themen: Die Außenwirkung der Stadt und die maroden Finanzen. Er setzte sich erfolgreich für ein neues Einkaufszentrum ein, eröffnete Spaßbäder und Beachvolleyball-Anlagen. All das sollte das Image der Stadt verbessern. In seiner Amtszeit wurde aber auch ein neues Kraftwerk in der Duisburg gebaut, die Wirtschaftskraft stieg und sogar die chronisch hohe Arbeitslosenquote sank leicht. Duisburg schien auf einem guten Weg. Bis zu jenem 24. Juli 2010.

Jetzt verschanzt sich Sauerland in seinem Rathaus, das sogar ein wenig aussieht wie eine Burg, mit den dicken Mauern und schweren Holztüren. Wer in die erste Etage will, wird von Mitarbeitern freundlich, aber bestimmt zurückgepfiffen. Man soll dem OB in diesen Tagen wohl auch räumlich nicht zu nahe kommen.

"Einer von uns" hatte er im vergangenen Jahr neben sein Portrait auf die Wahlplakate schreiben lassen. Damit ist es jetzt vorbei. Adolf Sauerland ist ein Ausgestoßener in seiner eigenen Stadt.