Der argentinische Senat stimmte nach 15-stündigen Verhandlungen für den Gesetzentwurf, den das Abgeordnetenhaus bereits Anfang Mai gebilligt hatte. Damit können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Insgesamt 33 Senatoren votierten für den Entwurf, 27 dagegen, drei Abgeordnete enthielten sich. Die Homo-Ehe ist in dem streng katholischen Land umstritten.

Die von der Regierung unter Präsidentin Cristina Kirchner unterstützte Reform räumt homosexuellen Paaren dieselben Rechte ein wie heterosexuellen, etwa bei der Sozialversicherung oder der Elternzeit. Schwule und lesbische Ehepaare dürfen zudem Kinder adoptieren. Um die Reform durchzusetzen, soll das Bürgerliche Gesetzbuch geändert werden und die Bezeichnung "Mann und Frau" durch "die Vertragspartner" ersetzt werden.

"Das ist ein historischer Tag", sagte Miguel Pichetto von der regierenden peronistischen Gerechtigkeitspartei (PJ). "Das ist das erste Mal, dass wir ein Gesetz für eine Minderheit erlassen." Gerardo Morales von der oppositionellen Radikalen Bürgerunion sagte, mit dem Gesetz habe sich die argentinische Gesellschaft verändert. "Es gibt neue Familienmodelle", sagte er im Senat.

Vor dem Senatsgebäude hatten sich Hunderte Demonstranten eingefunden, die sich bei der Bekanntgabe des Votums in die Arme fielen und vor Freude weinten. Einige riefen "Gleichheit! Gleichheit!" und "Was für ein Glück". In Lateinamerika erlaubt sonst nur noch Mexiko-Stadt die Hochzeit homosexueller Paare. Weltweit ist Argentinien neben Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Kanada, Südafrika sowie Norwegen, Schweden und Island das zehnte Land, das die Homo-Ehe einführt.

Rund 90 Prozent der Argentinier sind katholisch. Der Abstimmung waren daher heftige Proteste vor allem seitens der Kirche vorausgegangen. Erst am Mittwochabend war es in Buenos Aires zu Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Demonstranten gekommen. Hunderte Vertreter homosexueller Organisationen und katholische Demonstranten bewarfen sich mit Eiern und Orangen. Die von Linken unterstützten Homosexuellen beschimpften die Kirche als Diktatur, die Gläubigen zitierten Gebete und hielten Bilder der Jungfrau Maria hoch, wie im Fernsehen übertragene Bilder zeigten. Dutzende Polizisten trieben die Menge auseinander.

Die knappe Abstimmung im Senat zeigte auch die dortige Uneinigkeit. "Für Argentinien ist es zwar ein Schritt nach vorn", sagte etwa der Senator Adolfo Rodriguez Saa. "Aber auf den Straßen wird es nun noch länger dauern, bis Hass und Verbitterung verheilen."

Die beiden Argentinier Alex Freyre und José Maria Di Bello waren im Dezember das erste homosexuelle Paar, das sich das Ja-Wort gab. Ihnen folgten sechs weitere schwule und lesbische Paare. Nach den Hochzeiten begann jedoch ein langes juristisches Tauziehen um die Rechtmäßigkeit dieser Ehen. Viele Richter versuchten, sie zu annullieren, da das Bürgerliche Gesetzbuch in Argentinien die Homo-Ehe nicht vorsah. Die Paare gingen stets in Berufung und kündigten an, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Die Parlamentarier kamen dem nun zuvor.