Ein neues Gutachten sorgt im Prozess um den gewaltsamen Tod des Münchners Dominik Brunner möglicherweise für mehr Klarheit über die Todesumstände des Managers. Der Rechtsmediziner Wolfgang Keil kommt zum Ergebnis, dass die beiden angeklagten Jugendlichen Brunner mit insgesamt 19 Fausthieben und drei Fußtritten malträtiert haben. Keil hatte an der Obduktion Brunners teilgenommen. All diese Verletzungen seien lebensgefährlich gewesen – allerdings nicht unmittelbar. Da es "wie durch ein Wunder" zu keinen schweren inneren Kopfverletzungen gekommen sei, hätte der 50-jährige "Held von Solln" den Angriff sogar überleben können.

Dass es anders gekommen sei, liegt laut Keil an einem Herzfehler des Opfers: Brunner habe ein krankhaft vergrößertes Herz gehabt. Nach den Untersuchungen gebe es keinen Zweifel, "dass Herr Brunner in Folge eines Herzstillstandes, der sich über ein Herzkammerflimmern entwickelt hat, bei einer lange Zeit bestehenden Herzerkrankung verstorben ist ", sagte Keil. Eine Kardiologin stützt diese Sichtweise. Bei der Wiederbelebung Brunners noch am Tatort zeigte der Auswertung zufolge das Endlos-EKG des Defibrillators immer wieder ein Herzkammerflimmern an. Das sei "der EKG-Verlauf eines schwer geschädigten Herzens", sagte die Spezialistin.

Gutachter Keil sagte zugleich, dass der Herzstillstand nur durch den Kampf ausgelöst worden sei. Dabei habe sowohl die körperliche Komponente als auch die psychische Stresssituation eine Rolle gespielt. Damit stützt er die Version der Anklage. Auch Oberstaatsanwältin Barbara Stockinger verwies auf die Kausalität zwischen Gewaltexzess und Brunners Tod . Dass dieser einen Herzfehler gehabt hatte, ändere an der Anklage nichts.

Der Manager war im September vergangenen Jahres ums Leben gekommen, weil er an einer S-Bahnhaltestelle vier Kinder vor den beiden Angeklagten Sebastian L. und Markus S. schützen wollte. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Schläger müssen sich wegen Mordes verantworten . Einer hatte angegeben, Brunner nur geschlagen und nicht gegen den Kopf getreten zu haben.

Allerdings berichtet eine Expertin für Form- und Werkzeugspuren, dass an einer Schläfe des Mannes die Sohlenabdrucke beider Beschuldigten zu sehen waren. Die Fotos von der Obduktion seien mit den Abdrücken der Schuhe beider Tatverdächtigen verglichen und die Muster der Sohlen an einer Schläfe Brunners gefunden worden. Das Opfer dürfte demnach von beiden Angeklagten ins Gesicht getreten worden sein.

Auch die Aussage der Angeklagten und ihrer Anwälte, die beiden Jungen seien stark betrunken und damit nicht voll schuldfähig gewesen, widerspricht Gutachter Keil. Zwar habe der Ältere einen Alkoholspiegel von maximal 2,09 Promille bei dem Gewaltexzess am Sollner Bahnhof gehabt. Markus S. sei aber wie der vollkommen nüchterne Jüngere "situativ voll orientiert" gewesen. Zwar könne man von einer alkoholbedingten Enthemmung ausgehen, sagte der Rechtsmediziner. Für eine verminderte Schuldfähigkeit hätten sich aber stärkere Auswirkungen der Alkoholisierung bemerkbar machen müssen. Bei Sebastian L. wurden nur geringe Spuren Alkohol und THC im Blut festgestellt. Zudem seien beide "ganz schnell über die Gleise geflüchtet, das ist nicht ganz einfach". Auch bei ihrer Festnahme nach etwa einer Stunde zeigten sie keine Ausfallerscheinungen.