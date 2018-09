Fassen wir zusammen, was wir nach dieser traurigen Woche wissen: Stadt und Veranstalter ignorierten mehrfache Warnungen der Polizei. Lopavent drängte auf einen elastischen Umgang mit den Sicherheitsrichtlinien, die Stadt erfüllte diese Wünsche dienstbar, auch auf Geheiß des Bürgermeisterbüros.

Während der Loveparade scheiterten die Veranstalter an ihrem eigenen Sicherheitskonzept. Zu wenige, zu schlecht ausgebildete Ordner, lausige Kommunikation, nicht erfüllte Absprachen mit der Polizei – das alles hat die Katastrophe wenn nicht ausgelöst, so doch wenigstens in ihrem Verlauf verschlimmert.

Man wird noch erfahren, welche Motive die Beteiligten trieben, ob die Polizei Fehler machte und in welcher Weise andere – etwa die Landesregierung – involviert waren. Einstweilen aber steht fest: Stadt und Veranstalter unterschätzten das von ihnen organisierte Ereignis dramatisch.

Dieses Versagen ist verstörend. 21 Menschen sind gestorben, weil offenbar provinzieller Größenwahn auf operative Unfähigkeit traf. Hunderten anderen sind Bezugsmenschen aus ihrem Leben gerissen, sind Wunden zugefügt worden, die vielleicht nie wieder verheilen.

Woran soll sich in Zukunft halten, wer sich in das unnatürliche Gedränge von Demonstrationen, Festivals und Fanmeilen wagt? Möglich, dass künftig der Gedanke an Duisburg Menschen in großen Ansammlungen viel schneller panisch macht, als es die Urangst in der Masse ohnehin schon tut. Der Glaube an die Akribie und Zuverlässigkeit der Behörden in der Planung solcher Veranstaltungen ist jedenfalls erschüttert. Wer kann schließlich wissen, ob nicht wieder ein vom eigenen Traum Beseelter seinen Realitätssinn verloren hat?