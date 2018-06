Im Beisein des Schwiegersohns, Mircea Opran, wurden die Särge des früheren Diktators Nicolae Ceauşescu und seiner Frau Elena auf dem Militärfriedhof Ghencea geöffnet. Mittels DNA-Tests soll herausgefunden werden, ob es sich bei den Toten wirklich um die Ceauşescus handelt. Opran ist der Mann der verstorbenen Tochter des Paares, Zoe.





Auf dem Friedhof sagte Opran, er erkenne die Jacke seines Schwiegervaters wieder, die er während seiner Hinrichtung getragen habe. "Sie hat Löcher, ebenso wie die Hose", sagte er. Bei den Löchern handle es sich um Einschusslöcher durch die Erschießung. "Ich neige fast dazu, zu glauben, dass das hier meine Schwiegereltern sind", sagte Opran. "Aber ich kann nicht hundertprozentig sicher sein, bevor die DNA-Tests nicht gemacht wurden." Mit dem Ergebnis wird erst in einigen Monaten gerechnet.

Ceauşescu war im Winter 1989 durch einen Volksaufstand gestürzt worden. Am 21. und 22. Dezember 1989 waren in Bukarest 48 Menschen gestorben, als die rumänische Armee und der Geheimdienst Securitate auf friedliche Demonstranten feuerten. Tausende Menschen wurden verletzt, festgenommen und später gefoltert.

Als ihre Macht schwand, versuchten Ceauşescu und seine Frau Elena am 22. Dezember zu fliehen. Sie wurden aber gefasst, zum Tode verurteilt und am 25. Dezember erschossen. Sie seien auf dem Ghencea-Friedhof begraben worden, hieß es damals. Dann meldeten sich Zeugen und sagten, die beiden seien aus Furcht vor Grabschändungen in einer nächtlichen Aktion unter Kreuzen mit falschen Namen begraben worden.