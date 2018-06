Das griechische Militär hat die Belieferung von Krankenhäusern, staatlichen Behörden, Elektrizitätswerken und anderen logistisch wichtigen Bereichen wie Häfen und Flughäfen übernommen. Rund 250 Militär-Tankwagen waren im Einsatz, wie die Athener Zeitung To Vima berichtete. Die Marine sollte abgelegene Inseln versorgen.

In den Großstädten Athen und Thessaloniki hat sich die Lage nach Angaben der Behörden verbessert. Aus dem Norden des Landes und von vielen Urlaubsinseln wurden demnach aber weiter Probleme gemeldet.

Den Notfallplan hatten die zuständigen Minister am Freitagabend angesichts der schlechter werdenden Versorgungslage beschlossen. Medien gingen davon aus, dass bis Samstagabend etwa 50 Prozent der Tankstellen im Großraum Athen Treibstoff erhalten haben sollten.

"Wenn die Lastwagen an den Raffinerien am Wochenende beladen werden können, sollte bis zum Montag die Versorgung zu einem angemessenen Grad wieder hergestellt sein", sagte der Vorsitzende des Verbandes der griechischen Tankstellenbesitzer, Michalis Kiousis.

Am Freitag hatten die Last- und Tankwagenfahrer beschlossen, ihren Streik unbefristet fortzusetzen. Bereits am Mittwoch hatte Regierungschef Giorgos Papandreou die Fahrer zur Arbeit verpflichtet. Doch seine Notverordnung zeigte bislang keine Wirkung. In der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki kam es am Freitagabend zu Auseinandersetzungen zwischen streikenden Lastwagenbesitzern und der Polizei. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Unter dem Streik leidet vor allem die griechische Tourismusbranche. Zwar hat sich die Situation nach Angaben des staatlichen Rundfunks auf den Inseln Rhodos, Paros, Naxos und Chios erheblich verbessert. Im Norden des Landes sind aber vor allem die touristische Halbinsel Chalkidiki sowie einige Regionen der Insel Kreta betroffen. Hunderte Urlauber ließen ihre Mietautos stehen, weil sie kein Benzin mehr hatten.

Der Präsident der griechischen Handelskammer, Vassilis Korkidis, sagte, der seit vergangenem Sonntag andauernde Ausstand treffe das Land "auf dem Höhepunkt der Urlaubssaison". "Wir haben nun eine ganze Woche verloren", sagte Korkidis.

Die Lastwagenbesitzer protestieren seit Montag gegen ein geplantes Gesetz der Regierung zur Liberalisierung des Berufszweigs. So soll künftig jeder Besitzer eines Lkw-Führerscheins als Lastwagenfahrer arbeiten. Zudem sollen die Gebühren für neue Lizenzen drastisch gesenkt werden. Je nach Größe des Wagens kosteten Lizenzen bisher bis zu 300.000 Euro. Dagegen laufen die Lizenzinhaber Sturm, die seinerzeit hohe Gebühren in Kauf nehmen mussten.

Das geplante Gesetz ist Teil der Abmachung zwischen Griechenland und der Europäischen Union sowie dem Internationalen Währungsfonds (IWF). IWF und EU hatten die Pleite des Landes mit einem milliardenschweren Rettungspaket abgewendet.