Der wegen mutmaßlicher Vergewaltigung seiner Ex-Freundin angeklagte TV-Wettermoderator Jörg Kachelmann ist wieder frei. Wenige Stunden, nachdem das Oberlandesgericht Karlsruhe seine Entlassung aus der Untersuchungshaft angeordnet hatte, verließ der 52-jährige Schweizer das Gefängnis in Mannheim. Er wirkte entspannt und lächelte. Kachelmann stieg dann in das Auto seines Anwalts und fuhr mit unbekanntem Ziel davon.

Kachelmann, der von seinem Anwalt Reinhard Birkenstock begleitet wurde, gab keine Erklärung ab. Sein Rechtsbeistand dagegen zeigte sich erfreut. "Die Unschuldsvermutung ist wieder auferstanden", sagte Birkenstock. Die Freilassung sei eine Genugtuung. Kachelmann bedanke sich bei allen, die ihn in den vergangenen Monaten unterstützt haben. Man bereite sich jetzt weiter auf die Hauptverhandlung vor. "Und was wir da vorhaben und tun, das werden wir dann, wenn die Hauptverhandlung beginnt, umsetzen", sagte er.

Zuvor hatte das Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe den Haftbefehl gegen den Meteorologen aufgehoben. Das Gericht begründete die Entscheidung damit , dass zumindest derzeit "kein dringender Tatverdacht" bestehe.

Das OLG bezog sich auch auf die gegensätzlichen Aussagen von Kachelmann und des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers. Es sei nicht auszuschließen, dass die Nebenklägerin, seine ehemalige Partnerin, ihn zu Unrecht belaste. Deshalb stehe in dem Fall "Aussage gegen Aussage". Schließlich habe die Ex-Freundin im Verlauf des Ermittlungsverfahrens unzutreffende Angaben gemacht. Das Gericht schließt im Hinblick auf ihre Verletzungen auch nicht völlig aus, dass sie sich diese selbst zugefügt hat.

Die Ermittler werfen Kachelmann vor, Anfang Februar seine langjährige Geliebte, die sich von ihm trennen wollte, in deren Wohnung in Schwetzingen vergewaltigt und mit einem Küchenmesser am Hals verletzt zu haben. Seine frühere Freundin hatte ihn schwer belastet, Kachelmann dagegen den Vorwurf stets bestritten. Kachelmann muss sich wegen des Vorwurfs vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Ursprünglich sollte der Prozess am 6. September beginnen. Durch die Freilassung des Moderators ist der Termin nach Angaben des Landgerichts nun aber wieder offen. Der Grund: Sitzt ein Angeklagter in Untersuchungshaft, muss möglichst schnell verhandelt werden. Nach der Freilassung Kachelmanns ist dies nicht mehr notwendig.

Der 52-jährige Schweizer war im März auf dem Rückweg von den Olympischen Spielen in Vancouver auf dem Frankfurter Flughafen verhaftet worden und saß seit dem 20. März in Mannheim in Haft. Mehrere Versuche seines Anwalts, die Untersuchungshaft zu beenden, waren bislang gescheitert. Das Landgericht Mannheim hatte die Entlassung noch abgelehnt, weil es die Aussagen von Kachelmanns Ex-Freundin zu ihrer mutmaßlichen Vergewaltigung "nach Aktenlage" für glaubhaft hält.

Trotz seiner Freilassung wird Kachelmann vorerst nicht wieder auf den Bildschirm zurückkehren. "Wir warten das schwebende Verfahren ab", sagte ein Sprecher der ARD-Programmdirektion. "Durch die Aufhebung des Haftbefehls ist für uns keine neue Ausgangslage entstanden." Bis vor den Olympischen Winterspielen hatte der Schweizer in der ARD regelmäßig das Wetter präsentiert.