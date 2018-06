Duisburg ist nahe am Wasser gebaut. Topografisch schon immer, menschlich seit einer Woche. Fragt man etwa Frau Zimmermann auf dem Rathausvorplatz nach der Loveparade, steigen ihr sofort die Tränen in die Augen. "Wir haben davon in unserem Schrebergarten gehört. Unser Sohn und unsere Schwiegertochter waren dort", sagt sie. "Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis wir endlich etwas von ihnen gehört haben." Diese Geschichte gibt es in Duisburg in diesen Tagen in unendlichen Varianten. Die Menschen tauschen sie aus, beim Bäcker, im Bus, auf der Arbeit. Es scheint, alle habe jeder der 500.000 Einwohner mindestens einen Bekannten oder Verwandten, der mittendrin war. In den Stunden nach dem Unglück hielt eine Stadt gemeinsam den Atem an. Nun versucht sie, mit dem Erlebten fertig zu werden.

Die Krankenhäuser werden bald die letzten Opfer der Loveparade entlassen. Am Freitag wurden nur noch fünf Personen stationär betreut. Die meisten der mehr als 500 Verletzten konnten im Laufe der Woche die Krankenhäuser verlassen. Brüche und Quetschungen waren die häufigsten Verletzungen. Sie werden verheilen. Doch die seelischen Verletzungen, die Traumata, bleiben und suchen einen Ausdruck.

Vorerst ist die Unglücksstelle zum Pilgerort geworden. Dort standen auch am Freitag Menschen in der Warteschlange, um sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Viele stehen auch einfach vor dem Zaun, der die Rampe absperrt, und blicken hinauf zu den Gebäuden des alten Güterbahnhofs. Der Ort ist symbolisch aufgeladen, ein Duisburger Traumort. Norman Foster soll hier Büro- und Wohngebäude schaffen. Etwas Glitzerndes, Modernes soll auf der alten Industriebrache entstehen. Nun ist der Ort vorerst der Trauer gewidmet.

"Es kommen täglich mehr Leute her", sagt Diemut Meyer. Die Pfarrerin aus Mettmann und ihr Kollege Joachim Wolff aus Wesel sitzen in einem Container, den die Feuerwehr unweit des Unglücksortes aufgestellt hat. Sie tragen violette Jacke mit Reflektorstreifen, Notfallseelsorge steht auf dem Rücken. Seit dem Abend des Unglücks sind die beiden christlichen Kirchen vor Ort, in Zwei-Stunden-Schichten wechseln sich 50 Pfarrer ab. Auf dem Tisch steht ein Pappteller mit Süßigkeiten. Nervennahrung für die Helfer, die mit Trauernden sprechen, aber auch mit Traumatisierten.

"Viele Hilfesuchende haben typische Symptome", erzählt Joachim Wolff. Sie klagen über Schlaflosigkeit, werden von Schweißausbrüchen, von Ängsten und von Aggressionen geplagt. Die Menschen berichten den Seelsorgern davon, dass die Bilder unkontrolliert wiederkommen oder umgekehrt: dass sie geradezu süchtig sind nach den Bildern im Internet oder im Fernsehen. Viele, erklärt Notfallseelsorger Wolff, fühlten sich auch der Realität entrückt, könnten kaum an das eigene Überleben glauben. Andere fühlten sich leer und antriebslos. Die Pfarrer berichten auch von Menschen, die mit der Masse vorwärtsgedrängt wurden, die spürten, dass sie über am Boden liegende Körper traten. "Sie fühlen sich als Täter und Opfer zugleich, dass ist sehr schwer zu bewältigen", sagt Diemut Meyer.