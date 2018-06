Man hatte das schon fast nicht mehr für möglich gehalten; Nach dem dichten Schweigen der letzten Tage, nach vielen Plattitüden und Selbstverteidigungen saß da in Person von Polizeiinspekteur Dieter Wehe jemand, der Informationen zur Katastrophe des letzten Wochenendes preisgab. Und was Wehe berichtete, verstärkt, was sich in den letzten Tagen abzeichnete: Veranstalter Lopavent und die Stadt Duisburg befinden sich in großer Erklärungsnot.



Stimmt das, was Wehe und der neue Innenminister Ralf Jäger (SPD) übermittelten, hat Lopavent Sicherheitsbedenken der Polizei ignoriert und auf dem Rave selbst durch zu wenig Personal und gebrochene Absprachen zu dem Unglück beigetragen . Schon Wochen vor der Veranstaltung habe die Polizei Sicherheitsbedenken angemeldet, sagt Wehe. Doch die Veranstalter seien den Anforderungen ihres eigenen Sicherheitskonzeptes nicht nachgekommen.

Das zeigte sich gleich zu Beginn: Lopavent habe das Gelände nicht wie angesprochen – je nach Andrang – um 10 oder 11 Uhr vormittags geöffnet, sondern erst um kurz nach 12 Uhr. Der Grund: Planierarbeiten auf dem Gelände. Durch den Verzug sei schon früh ein Rückstau an den Zugangsschleusen entstanden.

Zudem – vielleicht der schlimmste Fehler an diesem Samstagnachmittag – hätte Lopavent viel zu wenige Ordner eingesetzt. Denn jede der Zugangsschleusen sollten nach dem Konzept des Veranstalters 30.000 Menschen pro Stunde passieren. Eine Folge des Ordnermangels: Die Schleusen, berichtete Wehe, seien teilweise unbesetzt und geschlossen gewesen. Der Rückstau wuchs.

Auch die zugesagte Information der Raver durch Lautsprecher fiel aus. Als die Polizei eine Sperre errichtete, um den Zugang zum Gelände zu regulieren, hätten die Veranstalter laut Wehe ihre Abmachung gebrochen, die vorgelagerten Zugänge zu sichern. Später sei dann ein Sperrzaun am Tunneleingang niedergerissen worden, um einen Rettungswagen durchzulassen. Weitere Menschen seien in Richtung Rampe geströmt. Wieder errichtet worden sei die Sperre erst, als die Polizei die Ordner dazu aufforderte. "Die Ordner haben ihre Aufgaben nicht erfüllt", stellte Wehe fest.



Dass Lopavent – als Veranstalter für die Sicherheit auf dem Gelände voll umfänglich selbst zuständig – um 15.30 Uhr die Polizei zur Hilfe rufen musste, deren Aufforderungen aber nicht umsetzte, deutet auf eine fatale Mischung aus Leichtsinn und Überforderung der Loveparade-Veranstalter hin. "Die Verantwortung für die Todesopfer trägt der Veranstalter", fasste Innenminister Jäger zusammen.