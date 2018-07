Die bislang gesperrten Akten des DDR-Staatssicherheitsdienstes erhellen die NS-Vergangenheit von früheren westdeutschen Geheimdienstmitarbeiten und Polizeibeamten, wie die Berliner Zeitung berichtet. Die Sperrung der Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) hatte die Behörde nach Rücksprache mit dem Bundesinnenministerium im November 2000 verfügt, als ein Journalist erstmals die betreffenden Unterlagen zur Akteneinsicht angefordert hatte.

Die Akten umfassten zwei Bände eines insgesamt 27 Aktenordner umfassenden Forschungsvorgangs der Stasi-Hauptabteilung IX/11 aus den Jahren 1971 bis 1980. Darin sammelte das MfS Informationen über die Verwicklung westdeutscher Sicherheitsbeamter in Kriegsverbrechen während der Nazizeit. In den jetzt freigegebenen Akten, die die Berliner Zeitung einsehen konnte, finden sich die Namen von 18 früheren Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes, des Verfassungsschutzes, des Militärischen Abschirmdienstes sowie der Landespolizei von Schleswig-Holstein, von Hamburg und von West-Berlin.

So soll der frühere Mitarbeiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, Kurt Fischer, sowohl in Dachau als auch beim Amt für Schädlingsbekämpfung in Auschwitz tätig gewesen sein. Der mutmaßlich beim BND tätige Josef Anetzberger wird in den Unterlagen mit dem SS-Totenkopf-Wachbataillon Sachsenhausen in Verbindung gebracht. Im dortigen KZ soll er zur Bewachung von Häftlingen eingesetzt worden sein. Auch der schleswig-holsteinische Verfassungsschützer Franz Market soll in einem Bozener Gefangenenlager als SS-Wachmann gearbeitet haben.

Die gesammelten Daten plante das Ministerium für Staatssicherheit offenbar für propagandistische Zwecke einzusetzen. So hätte sich ein Zusammenhang zwischen dem nationalsozialistischen und dem westdeutschen Sicherheitsapparat herstellen lassen. Doch auch zur gezielten Erpressung hätte das Material getaugt, so beispielsweise um Mitglieder des West-Geheimdienstes zur Kooperation mit dem MfS zu bewegen.