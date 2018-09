Wie seine Freundin Helene Lollo bestätigte starb Fritz Teufel am Dienstag dieser Woche in Berlin. Teufel, früher Mitglied der Berliner Kommune 1, litt seit Jahren an der Parkinsonschen Krankheit. Er sei zuletzt in einer Pflegeeinrichtung gewesen und dort an den Folgen seiner Krankheit gestorben, sagte Lollo.

Ende der 1960er Jahre wurde Teufel für seine provozierenden Polit-Aktionen bekannt. Er warf 1967 Pudding- und Mehlbomben auf den damaligen US-Vize-Präsidenten Hubert H. Humphrey. Im selben Jahr kam Teufel wegen eines Steinwurfs während der Demonstration gegen den Schah vor Gericht. Während diverser Gerichtsverfahren fiel er durch respektloses Verhalten auf und lieferte sich Rededuelle mit den Richtern.

In den Folgejahren radikalisierte sich Teufel, 1975 wurde er mit Pistole und abgesägter Schrotflinte verhaftet. Er verbüßte mehrere Haftstrafen, unter anderem wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Bewegung 2. Juni. Später arbeitete er als Bäcker in London und viele Jahre als Fahrradkurier und Kolumnist für die tageszeitung in Berlin.