Schwere Gewitter mit Sturmböen haben am Montag den Bahnverkehr in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens fast vollständig zum Erliegen gebracht. Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume stoppten nach Bahnangaben die Züge auf zahlreichen Strecken. Von "massiven Störungen" sprach ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Unter anderem seien die Hauptstrecken Köln-Düsseldorf und Köln-Aachen sowie die Verbindung Oberhausen - Altenessen - Gelsenkirchen betroffen. Bis auf Weiteres sei mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte die Bahn am Nachmittag mit.

Das heftige Unwetter war am Mittag über das Rheinland und den Niederrhein gezogen. In vielen Städten waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen verletzt. In Kempen stürzte nach Polizeiangaben ein Arbeiter durch eine Windböe aus acht Metern Höhe von einem Gerüst und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Vermutlich ebenfalls durch eine Orkanböe stürzte in Herne eine kurz zuvor errichtete Seitenmauer im zweiten Obergeschoss eines Rohbaus ein und begrub einen Bauarbeiter unter sich. Der 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch beim S-Bahn-System an Rhein und Ruhr gebe es Auswirkungen, erklärte die Deutsche Bahn im Internet. Blitzeinschläge und auf die Gleise gestürzte Bäume behinderten den Verkehr. "Zur Dauer der Störungen können wir noch keine Angaben machen", teilte die Bahn mit.