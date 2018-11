Inhalt Seite 1 — Der Kreml erklärt dem Alkohol den Kampf Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Am 24-Stunden-Kiosk an der Metro-Station Prospekt Mira stehen Dutzende Sorten Wodka, Whisky und Kognak hinter Glas. Der kleine Laden verdient sein Geld mit dem Durst der Passanten, und über die neueste Maßnahme der Moskauer Stadtregierung im Kampf gegen den Alkoholismus kann man hier nur die Achseln zucken. Ab Mittwoch sollen die Schränke mit dem harten Alkohol zwischen 22 Uhr abends und 10 Uhr morgens verschlossen bleiben. Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 Prozent gilt ab September ein Nachtverkaufsgebot. Ob das etwas nutzt? "Unsere Trinker kaufen sich ihren Vorrat doch ohnehin schon tagsüber", sagt Ludmila, die Verkäuferin.

Wenn sie den Schrank gelegentlich trotz des Verbots öffnen würde, würde es wahrscheinlich sowieso niemand merken. Polizeistreifen sollen den Verkauf überwachen, sie können ihre Augen aber nicht überall gleichzeitig haben. Bereits 2006 hatte die Stadt Moskau den Alkoholverkauf zwischen 23 und 8 Uhr verboten. Niemand hielt sich daran. Dass Bürgermeister Juri Lushkow das Verbot nun trotzdem ausgeweitet hat, zeigt wie hilflos Russlands Mächtige versuchen, den Alkoholmissbrauch im größten Land der Erde einzudämmen.

Präsident Dmitrij Medwedjew setzte das Thema schon bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren weit oben auf die Agenda. Er bezeichnete den Alkoholismus seiner Landsleute als "nationale Katastrophe". Zu Beginn dieses Jahres stimmte auch Premierminister Wladimir Putin ein und verkündete, den Alkoholkonsum im Land bis 2020 um die Hälfte reduzieren zu wollen.

Eine gute Idee: In Russland wird mehr getrunken als irgendwo sonst auf der Welt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums konsumieren die Russen im Schnitt fast 18 Liter reinen Alkohol im Jahr. Das Land zählt 2,7 Millionen Alkoholiker, 23.000 Menschen sterben jährlich an akuten Alkoholvergiftungen, 75.000 an den Folgen langjährigen Missbrauchs. Für die niedrige Lebenserwartung der Männer von nur knapp mehr als 60 Jahren ist ebenfalls der Alkohol verantwortlich. Im ersten Halbjahr 2010 starben 9500 Menschen bei Verkehrsunfällen, mehr als 600 durch einen betrunkenen Unfallverursacher.

Um sein Volk zur Zurückhaltung zu erziehen, zauberte Russlands Präsident in der Vergangenheit eine ganze Armada von Maßnahmen und Verboten aus dem Hut. Seit dem vergangenen Sommer dürfen Bier und ähnliche Getränke nicht mehr in Behältern verkauft werden, die einen drittel Liter überschreiten.

Zum Jahresbeginn wurde der Wodkapreis erhöht auf rund 2 Euro für eine Halbliterflasche, bis 2013 – so wurde kürzlich verkündet – soll er noch mal auf mehr als das Doppelte steigen. Seit August gilt für Autofahrer die Null-Promille-Grenze. Gleichzeitig wurden die Strafen drastisch erhöht. Wem Alkohol im Blut oder im Atem nachzuweisen ist, der verliert seinen Führerschein für eineinhalb bis zwei Jahre.

Wie so oft in Russland werden die meisten Verbote durch die grassierende Korruption unwirksam. Das Alkoholverbot für Autofahrer dürfte vor allem den Portemonnaies der Verkehrspolizisten zugute kommen, der erhöhte Wodkapreis den Panschern und Schwarzbrennern. Die illegale Produktion liegt derzeit bei 30 Prozent. Ärzte befürchten zudem, dass die Russen sich mit reinem Alkohol oder Frostschutzmitteln betrinken könnten, wenn sie sich ihren Wodka nicht mehr leisten können. Jedes Jahr sterben Dutzende an den Folgen solcher Exzesse.