Der Parkplatzkassierer sitzt in seinem Blechhäuschen wie ein Außerirdischer. Die Einfahrt zu seinem Parkplatz wird von einigen hundert Menschen blockiert, die einen großen gelben Bagger ausbuhen.

Der Bagger arbeitet für Stuttgart 21. So heißt der Plan, die Gleise des Kopfbahnhofes aus der Zwischenkriegszeit unter die Erde zu verlegen, quer zu ihrem bisherigen Verlauf, und einen modernen Durchgangsbahnhof zu errichten. Dafür sollen zwei Seitenflügel des Bahnhofsgebäudes abgerissen werden, am Mittwoch kamen hunderte Polizisten und der Bautrupp .

Seit 1952 hat die CDU in Baden-Württemberg keine einzige Landtagswahl verloren, Stuttgart hatte in sechzig Jahren drei Bürgermeister. Wie keine zweite steht die Stadt für das schwäbische Bürgertum, Mercedes-Benz und Porsche. Doch seit im Jahr 2007 die Pläne für Stuttgart 21 wieder aus den Schubladen geholt wurden, verläuft ein Riss durch die Stadt. Zwischen den Bürgern, von den manche für das Projekt sind, andere dagegen . Und den Politikern, deren Mehrheit Stuttgart 21 will.

"Eigentlich sollte man dankbar sein. Wenn ich vor zwei Jahren hier demonstriert hätte, hätten mich alle als Kommunist beschimpft", sagt Thorsten Puttenat. Der Musiker ist seit neun Monaten im Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 aktiv, zusammen mit Rentnern, Punks, Ökos und Angestellten. Puttenat kneift die Augen zusammen, als der Bagger wieder anfährt. "Wenn in einer Volksbefragung herauskäme, dass die Mehrheit der Stuttgarter den neuen Bahnhof will, wäre ich sofort hier weg", sagt er. Doch dafür müsse es überhaupt eine Volksbefragung geben.

Nebenan hat eine Mittvierzigerin einen froschgrünen Regenschirm gekauft. Das Logo von K21 ist darauf gedruckt, einer Gruppe, die anstatt des Neubaus den alten Kopfbahnhof sanieren möchte. "Willst Du auch einen?" fragt sie ihren Mann. "Musst Du aber bezahlen, das Haushaltsgeld ist aufgebraucht."

Gangulf Stocker steht mit sechs anderen in der Abbiegespur des Parkplatzes, letzte Lagebesprechung vor der Demonstration am Abend. Stocker, der schon Mitglied von SPD, DKP und PDS war, und nun für das Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial im Gemeinderat sitzt, ist einer wichtigen in der Protestbewegung. Seit 1995 arbeitet er sich an Stuttgart 21 ab. "Schon damals war klar, dass wir das Stuttgarter Bürgertum einbeziehen müssen, um mit unserem Protest Erfolg zu haben", sagt er.

Ein junger Mann kommt schüchtern auf Stocker zu, er hat den Liedtext "Old Man River" auf den Neckar umgedichtet. Ob man das nicht während der Demonstration singen könnte? Gangolf Stocker lässt sich die Kontaktdaten und den Ausdruck geben, nach jeder Demonstration habe er einen Packen solcher Zettel in der Tasche, sagt er später.