Die Filmaufnahmen von Überwachungskameras sind jetzt im Internet zu sehen. Es handele sich um das vollständige Videomaterial, teilte das Veranstalter-Unternehmen Lovpavent mit. Lopavent sehe sich in der moralischen Verantwortung und wolle mit der Veröffentlichung des Materials dazu beitragen, "die Vorgänge am 24.7.2010, die zu der Katastrophe geführt haben, nachzuvollziehen und aufzuklären". Alle Materialien lägen den Ermittlungsbehörden vor.

Während der Loveparade am 24. Juli war am überfüllten Zugangstunnel zum Duisburger Veranstaltungsgelände eine Massenpanik ausgebrochen . 21 Menschen starben an den Folgen, mehr als 500 wurden verletzt.



Das Unternehmen veröffentlichte auf seiner Website außerdem einen Dokumentarfilm . In ihm wird die Polizeikette auf der Hauptrampe als entscheidende Ursache für die Katastrophe dargestellt. Ohne die Polizeikette würden die Menschen noch leben, glaubt Schaller.



Vertreter der Polizei wiesen die Vorwürfe scharf zurück. Die Beamten hätten teilweise unter Einsatz ihres Lebens versucht, die schlimmsten Folgen der schlampigen Veranstaltungsplanung zu verhindern, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt.



In vielen Fernsehberichten sei schon zu sehen gewesen, dass die Polizisten "förmlich überrannt wurden, als sie den Versuch unternommen hatten, weiteren Zulauf auf das Gelände zu unterbinden", sagte Wendt. Der Inspekteur der nordrhein-westfälischen Polizei, Dieter Wehe, sagte zu Schallers Vorwürfen: "Seine Aussagen werden nicht besser, nur weil er sie wiederholt." Der Veranstalter habe die Polizei um Hilfe gebeten, weil sein Sicherheitskonzept zusammengebrochen sei. "Er hatte zugesagt, die Eingangsschleusen zu schließen. Das ist nicht geschehen", sagte Wehe.



Die Polizei werde den nordrhein-westfälischen Landtag und die Öffentlichkeit am Donnerstag im Innenausschuss weiter über ihre Erkenntnisse zum eigenen Handeln bei der Loveparade informieren, sagte Wehe. Schaller wird dem Ausschuss fernbleiben. Er will Vertreter seiner Firma schicken. Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) dagegen hatte sein Kommen zur der Sitzung zugesagt.



Die Ratsfraktionen von SPD, Linken und FDP haben die Abwahl des umstrittenen Oberbürgermeisters beantragt. Über ihn soll bei einer Sondersitzung Mitte September unter allen Mitgliedern abgestimmt werden. Sauerland selbst darf bei der Abstimmung nicht teilnehmen.

Bei der Sitzung müssen zwei Drittel der Mitglieder dem Abwahl-Antrag zustimmen. Akzeptiert der Bürgermeister das Ergebnis, ist er abgewählt. Akzeptiert er nicht, entscheiden die Bürger.

Sauerland lehnt seit Wochen einen Rücktritt ab und sieht keine persönliche Schuld.