Noch ist es die übliche Reklame, die im Minutentakt durch die Church Street im Süden Manhattans rollt. Die Anzeigen auf den blau-weißen Bussen der New Yorker Verkehrsgesellschaft MTA werben für den neuesten Hollywoodfilm, für Fernsehserien oder Jeansmarken. Doch schon in wenigen Tagen werden hier, am Bauzaun, der Ground Zero abschirmt, Busse mit einem viel radikaleren Werbemotiv entlangfahren.

Die American Freedom Defense Initiative (FDI), eine Organisation, die gegen die vermeintliche Islamisierung der USA kämpft, hat einem islamischen Kulturzentrum den Krieg erklärt, das in unmittelbarer Nähe zu Ground Zero entstehen soll. Und dabei greifen die selbsternannten Verfechter der Freiheit zu drastischen Mitteln: Auf einem Werbeplakat stellen sie das brennende World Trade Center kurz vor dem Einschlag des zweiten entführten Flugzeugs einer überdimensionierten "Mega-Moschee" mit riesigem Halbmond an der Fassade gegenüber. Auf 20 Stadtbussen soll die Anzeige bald zu sehen sein. Die provozierende Überschrift: " Why there ?"

Der PR-Vorstoß in den öffentlichen Raum ist der vorläufige Höhepunkt einer Reihe anti-islamischer Proteste im ganzen Land, die von der äußersten Rechten aufgegriffen und befeuert werden. In verschiedenen Bundesstaaten protestierten jüngst Demonstranten gegen geplante Moscheen, von Kalifornien über Tennessee bis nach Wisconsin. Doch nirgendwo ist der Konflikt so aufgeladen, wie rund um den Ort, an dem islamistische Terroristen am 11. September Tausende Menschen ermordeten.

Graham Robertson schüttelt nur mit dem Kopf, als er seinen mitgebrachten Fotoband aufschlägt und ihn seinen beiden Söhnen zeigt. Er ist mit seiner Familie zu Besuch aus Arizona. Zu sehen sind die Flugzeuge, wie sie in die Twin Towers einschlagen, das brennende World Trade Center und schließlich der Schuttberg, der dort lag, wo gerade die Arbeiter an den ersten Etagen des neuen One World Trade Center herumhämmern, keine 20 Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite. Auf das islamische Gemeindezentrum angesprochen, sagt Robertson: "Nach dem, was hier passiert ist, dürfen sie das nicht bauen. Das ist eine Provokation für das amerikanische Volk." Die geplante Buswerbung findet Robertson angemessen. Es gehe um die Würde des Ortes. Aber gilt nicht die Religionsfreiheit überall und für alle Amerikaner? "Verstehen Sie, die mögen das Recht dazu haben, aber recht haben und sich richtig verhalten, sind zwei verschiedene Dinge."

Pietätlosigkeit werfen viele Amerikaner den beiden Organisationen vor, der Cordoba Initiative und der American Society for Muslim Advancement, seit sie ihre Pläne verkündeten, nur etwa 100 Meter Luftlinie von Ground Zero entfernt ein 15-stöckiges Gemeindezentrum inklusive Moschee errichten zu wollen. Schnell sammelten sich die Gegner: Hinterbliebene, die das Andenken ihrer Angehörigen beschmutzt sehen, Aktivisten der rechtspopulistischen Tea-Party-Bewegung , aber auch Spitzenpolitiker der Republikaner wie Sarah Palin oder Newt Gingrich, die aus der Kontroverse politische Kapital zu schlagen hoffen. An ihrer Spitze marschiert eine Frau, die sich in ihrem Blog Atlas Shrugs vehement gegen eine vermeintliche Invasion der USA durch islamistische Kräfte wendet: Pamela Geller, zugleich Vorsitzende der FDI, ist diejenige, die für 9500 Dollar die Werbebanner auf den New Yorker Bussen anbringen lässt.

"Ich verstehe nicht, warum diese Werbung kontrovers sein soll", sagt Geller im Interview mit dem Fernsehsender MSNBC und man merkt ihr den Triumph an, den sie gerade erzielt hat. Die Verkehrsgesellschaft MTA hatte anfangs darauf bestanden, dass Geller den Rauch und das einschlagende Flugzeug aus dem Motiv entfernt. Doch als Geller daraufhin die MTA verklagte, zog diese zurück. "Ich verstehe einfach nicht, warum ein Foto vom 11. September kontrovers sein soll, aber eine 15-stöckige Mega-Moschee, die auf Grund Zero herabschaut, nicht", sagt Geller nach. Es seien die Organisatoren des Gemeindezentrums, die "radikal intolerant" seien. Sie werde weiterkämpfen. Das nächste große Ereignis soll eine Demonstration vor dem künftigen Bauort am 11. September sein.