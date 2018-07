Am späten Freitagabend startete von Leipzig aus eine von der Bundeswehr gemietete ukrainische Transportmaschine mit Hilfsgütern in Richtung Pakistan. An Bord des Großraumfrachtfliegers Antonow 124 verluden Soldaten der in Leipzig stationierten 13. Panzergrenadierdivision sich 50 Stromgeneratoren, drei faltbare Trinkwassertanks und 18 Tonnen Baby-Nahrung einer zivilen Hilfsorganisation.

"Wir haben die Kapazität des Flugzeugs voll ausgelastet", sagte der für die Koordinierung verantwortliche Fregattenkapitän Harald Krempchen. Deutschland beteiligt sich mit diesem Flug an einer auf 90 Tage angelegten und NATO-weit organisierten Hilfsaktion.

Nach der Landung in Islamabad werden die Güter an die pakistanische Koordinierungsstelle übergeben. Weitere Hilfsflüge der Bundeswehr seien vorerst nicht vorgesehen. "Wir planen unsere Unterstützung aber auch für etwaige nachfolgende Transporte", sagte Krempchen. Die aktuellen Hilfsgüter wurden über Bestelllisten direkt aus Pakistan angefordert und innerhalb einer Woche bereitgestellt. Den Transport finanziert die Bundeswehr.

Diese Satellitenbilder zeigen die Überflutungen im Süden Pakistans.

In den Flutgebieten der südpakistanischen Provinz Sindh hatten die Wassermassen des Indus am Freitag innerhalb von 48 Stunden mehr als eine Million Menschen obdachlos gemacht. Das teilte eine Sprecherin der Vereinten Nationen in Islamabad mit. Etwa 300.000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden ihre Häuser und Höfe verlassen, nachdem in der Region Thatta ein Deich gebrochen war. Bereits am Donnerstag mussten sich in dem Küstendistrikt, in dem der Indus ins Arabische Meer fließt, Hunderttausende vor den Wassermassen in Sicherheit bringen.

Wie ein Sprecher der örtlichen Verwaltung mitteilte, suchen viele Menschen Schutz auf Anhöhen in der Region. Zehntausende Flüchtlinge hätten sich mit ihren Habseligkeiten auf den Weg in die 100 Kilometer westlich gelegene Hafenmetropole Karachi gemacht. Nach UN-Angaben sind von der Jahrhundertflut landesweit mehr als 17,2 Millionen Menschen betroffen. Etwa die Hälfte davon ist auf Hilfe angewiesen.

Die Opfer benötigen nach Einschätzung von Unicef dreimal so viel Unterstützung wie zunächst angenommen. Um den dringenden Bedarf an Hilfsgütern zu finanzieren, seien in den kommenden drei Monaten an die 111 Millionen Euro nötig, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Paris mit. Zunächst sei man nur von 36 Millionen Euro ausgegangen.

Bei der ZDF-Sendung "Hilfe für Pakistan" wurden am Donnerstagabend nach Angaben des Senders mehr als 7,9 Millionen Euro gesammelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Deutschen zum Spenden ermuntert und gesagt, wer deutschen Hilfsorganisationen spende, könne sicher sein, dass das Geld in die richtigen Hände komme.

Auch andere europäische Länder helfen den Flutopfern. Bei einer Spendenaktion von Rundfunk- und Fernsehsender in den Niederlanden kamen am Donnerstag 16,1 Millionen Euro zusammen. Das gab die niederländische Vereinigung der Hilfsorganisationen (SHO) bekannt. Statistisch gesehen spendete damit fast jeder der 16,5 Millionen Niederländer einen Euro. Eine von den Salzburger Festspielen organisierte Benefizgala mit großem Staraufgebot brachte 300.000 Euro für die Notleidenden in dem südasiatischen Land.

Die EU-Kommission erklärte am Freitag, sie wolle darauf achten, dass die Millionen-Hilfe der Europäischen Union tatsächlich alle Opfer der Flutkatastrophe erreicht. "Die Gefahr besteht darin, dass wir einige Bevölkerungsgruppen erreichen, andere aber nicht", sagte die für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa. Dies dürfe nicht geschehen, wenn auf Dauer Unruhen und Instabilität verhindert werden sollten.