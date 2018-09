Die Hilfsorganisationen stehen in Pakistan vor einer gewaltigen Aufgabe: 15 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, sie brauchen Essen , sauberes Wasser und medizinische Versorgung – "und sie brauchen es jetzt", schlägt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Alarm. Die Helfer könnten mit dem Ausmaß der Not "eindeutig nicht Schritt halten", das gesamte Ausmaß der Katastrophe sei noch gar nicht absehbar. Sicher ist eines: Mit dem Wasser kommen die Seuchen und Krankheiten. IKRK-Einsatzleiter Jacques de Maio spricht von einer "zweiten Welle von Todesfällen".

Im nordpakistanischen Swat-Tal, das von der Flutkatastrophe in Folge der heftigen Monsunregenfälle besonders schwer getroffen worden war, gibt es in der Stadt Mingora bereits einen ersten Krankheitsfall. Diagnose: Cholera. Die Hilfsorganisation Malteser International appellierte, dass nun alles gegen den Ausbruch einer Epidemie getan werden müsse. Der Chef des betroffenen Saido-Sharif-Krankenhauses, Lal Afridi, spricht sogar von "vier bis fünf Fällen von Cholera". Doch dies sei normal. "Selbst wenn es keine Fluten gibt, bekommen wir manchmal so viele Cholera-Patienten in dieses Krankenhaus."

In der südpakistanischen Stadt Jacobabad treibt derweil eine neue Flutwarnung die Menschen aus ihren Häusern. Die Behörden hatten die etwa 400.000 Einwohner zur Flucht aufgerufen. Tausende Menschen versuchten sich daraufhin mit Autos, auf Traktoranhängern oder auf Eselskarren in Sicherheit zu bringen. Viele allerdings weigern sich, ihre Häuser zu verlassen. "Ich habe eine Warnung herausgegeben, aber ich habe nicht genug Mittel, um eine Evakuierung zu erzwingen", sagte Verwaltungschef Kazim Ali Jatoi. Zu denjenigen, die nicht fliehen wollen, gehört der 46-jährige Noor Mohammad. "Ich habe meine Frau, meinen alten Vater und drei Kinder an einen anderen Ort gebracht, aber ich werde hier bleiben, um meinen Besitz zu schützen", sagte er. "Wohin sollte ich mein Eigentum bringen? Es ist überall Wasser."

© ZEIT ONLINE

Jacobabad in der Provinz Sindh ist die zweite größere Stadt in Pakistan, die seit Beginn der Jahrhundertflut evakuiert wird. Vor wenigen Tagen waren die 450.000 Bewohner der Stadt Muzaffargarh in der zentralpakistanischen Provinz Punjab aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die meisten davon flohen in die Millionenmetropole Multan. Doch auch diese Stadt ist von der Flut bedroht. Jüngst gingen die Pegel des Flusses Chenab, in dessen Nähe Multan liegt, aber zurück.

Dennoch warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) vor voreiligem Optimismus . "Die Flut ist nicht überstanden, viele Gebiete stehen noch unter Wasser", sagte der Landesdirektor für Pakistan in Islamabad, Wolfgang Herbinger. Zudem würden die Lebensmittel knapp, die Zahl der Opfer – bislang starben rund 1600 Menschen – werde weiter steigen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM), die sich um Notunterkünfte für die Betroffenen kümmert, bereitet sich darauf vor, 300.000 Familien, also zwei Millionen Menschen, unterzubringen.

Vor diesem Hintergrund appellierten die UN an ihre Mitgliedsstaaten, das zugesagte Geld rascher auszuzahlen. Vor allem in den besonders schwer betroffenen Provinzen Punjab und Sindh gebe es "dringenden Bedarf", hieß es in Genf. Das UN-Büro für Humanitäre Koordination (OCHA) konnte bislang 147 Millionen Dollar einsammeln, weitere 87 Millionen wurden zugesagt. "Bislang ist der Spendenaufruf zu 20 Prozent finanziert", sagte OCHA-Sprecherin Elisabeth Byrs.

Um sich ein Bild von der Lage zu machen, wird UN-Generalsekretär Ban Ki Moon an diesem Samstag nach Pakistan reisen. Am Abend soll er in Islamabad eintreffen. Geplant sind ein Treffen mit Präsident Asif Ali Zardari und Premierminister Yousuf Raza Gilani sowie ein Besuch der Flutgebiete, wo Ban mit Flutopfern und Helfern sprechen will. Zardari selbst war erst an diesem Donnerstag erstmals in die Region gereist . Zuvor hatte er eine Europareise wie geplant beendet.