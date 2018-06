Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat für kommende Woche Gespräche mit der pakistanischen Regierung angesetzt, um angesichts der verheerenden Flut über weitere Hilfen zu beraten. In einer Mitteilung des IWF hieß es, bei dem Treffen in Washington sollten die Auswirkungen der Überschwemmungen auf die Volkswirtschaft beurteilt werden. Neben der Frage, was Pakistan selbst tun könne, stehe auch auf der Tagesordnung, wie der IWF helfen könne. Medienberichten zufolge sollen die Gespräche am Montag beginnen.

Diese Satellitenbilder zeigen die Überflutungen im Süden Pakistans. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht © Nasa

Die Flutschäden sind gigantisch. Die Katastrophe betrifft etwa ein Fünftel des Staatsgebietes . Rund 20 Millionen Menschen sollen in irgendeiner Weise von der Flutkatastrophe betroffen, mindestens sechs Millionen obdachlos sein. Wie die britische BBC berichtete, schätzt die Regierung in Islamabad die Wiederaufbaukosten auf bis zu 15 Milliarden Dollar (11,6 Milliarden Euro). Die pakistanische Zeitung Daily Times schrieb, Finanzminister Abdul Hafeez Shaikh wolle den IWF daher voraussichtlich darum bitten, das im Jahr 2008 gewährte Darlehen von zehn Milliarden Dollar umzustrukturieren oder neue Finanzierungsmodelle zu prüfen. Pakistan sieht sich angesichts der Flutkatastrophe nicht in der Lage, die geltenden Bedingungen zu erfüllen.

Eine Geberkonferenz der UN hatte bereits höhere Hilfszusagen für das Land erbracht. Der Organisation zufolge kamen bislang 491 Millionen Dollar (386 Millionen Euro) an Hilfen zusammen. Die größten Geldgeber sind die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien.

Spendenliste Pakistan Der Spendenappell Zahlreiche Hilfsorganisationen rufen zu Spenden für die Opfer der Flut in Pakistan auf. Wer Geld geben möchte, kann seine Spende mit dem Stichwort "Pakistan" oder "Fluthilfe Pakistan" versehen. Dann ist die Spende zweckgebunden, darf also nur in Pakistan oder, im zweiten Fall, für die Flutopfer verwendet werden. Hilfsorganisationen bevorzugen jedoch häufig zweckungebundene Spenden, um die Gelder flexibler einsetzen zu können. Hier können Sie spenden: Aktion Deutschland hilft: Spendenkonto 102030; Bank für Sozialwirtschaft; BLZ 37020500;

Kennwort: Flut Pakistan. Online-Spenden nimmt das Bündnis mehrerer Hilfsorganisationen hier entgegen. Ärzte ohne Grenzen: Spendenkonto 97097; Bank für Sozialwirtschaft; BLZ 37020500. Online-Spenden nimmt die Organisation hier entgegen. Caritas international Freiburg: Spendenkonto 202; Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe; BLZ 66020500; Online-Spenden hier Deutsches Rotes Kreuz: Spendenkonto 414141; Bank für Sozialwirtschaft; BLZ 37020500; Online-Spenden hier Deutsche Welthungerhilfe e.V.: Kontonummer 1115; Sparkasse Köln-Bonn; BLZ 37050198; Online-Spenden hier Diakonie Katastrophenhilfe: Kontonummer 502707; Postbank Stuttgart; BLZ 60010070; Online-Spenden hier. Kindernothilfe: Kontonummer 454540; KD-Bank eG; BLZ 35060190 medico international: Kontonummer 1800; Frankfurter Sparkasse; BLZ 50050201; Online-Spenden hier Misereor: Kontonummer 101010; Pax-Bank Aachen; BLZ 37060193; Online-Spenden hier Oxfam: Spendenkonto 131313; Bank für Sozialwirtschaft Köln; BLZ 37020500; Online-Spenden hier Unicef: Kontonummer 300.000; Bank für Sozialwirtschaft Köln; BLZ 37020500 Save the Children: Spendenkonto 929; Bank für Sozialwirtschaft Berlin; BLZ 10020500; Online-Spenden hier Shelter Now Germany: Konto 25 23 058; Norddeutsche Landesbank Hannover; BLZ 250 500 00 UNO-Flüchtlingshilfe: Konto 2000 8850; Sparkasse Köln-Bonn; BLZ 37050198 Das World Food Programme der Vereinten Nationen erbittet Spenden per Online-Formular hier.

Experten rechnen damit, dass die Wassermassen in den nächsten Tagen zurückgehen werden. Eine Entwarnung ist das aber noch nicht. Die Flüchtlinge würden bei ihrer Rückkehr sehr wenig vorfinden, da das Wasser Häuser, Straßen und die Ernte fortgespült habe. In den Hochwassergebieten der südpakistanischen Provinz Sindh spitzt sich indes die Lage weiter zu. "Der Wasserspiegel am Fluss Indus steigt und mindestens zwei Bezirke sind in Gefahr", sagte ein Sprecher der örtlichen Katastrophenbehörde am Sonntag. Helfer seien an mehreren kritischen Stellen im Einsatz, um den Bruch von Deichen zu verhindern. Bereits am Samstag waren im Süden des Landes zahlreiche Dörfer und Städte evakuiert worden.

Der pakistanische Premier Yousuf Raza Gilani kündigte für Dienstag ein Treffen zur Gesundheitslage an. Neben dem Gesundheitsministerium und der Katastrophenschutzbehörde NDMA würden daran auch alle Provinzregierungen, die UN-Organisationen und internationale Partner teilnehmen, sagte der Regierungschef. Es sollen auch Pläne und Maßnahmen zur Verhinderung des Ausbruchs von Krankheiten und Seuchen erörtert werden.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) will sich an diesem Sonntag bei Vertretern deutscher Hilfsorganisationen über die bislang geleistete deutsche Unterstützung zu informieren. Vom Militärflughafen Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen startete eine Nato-Frachtmaschine mit Hilfsgütern nach Pakistan. An Bord sind Generatoren, Wasserpumpen und Zelte.