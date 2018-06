Die Nährlösung für die drei in Mainz gestorbenen Babys ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine defekte Infusionsflasche verseucht worden. "In dieser Flasche wurden die Keime, um die es geht, nachgewiesen", sagte Oberstaatsanwalt Klaus-Peter Mieth. Ob diese Keime aber zum Tod der drei Säuglinge auf der Intensivstation geführt haben, sei noch unklar.

Durch die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung werden sowohl die Klinik als auch der Hersteller der Lösung entlastet. So entstand nach Angaben von Mieth die Kontamination nicht in den Schläuchen, in denen die Infusionslösung in der Klinikapotheke hergestellt wurde. Auch die Ausgangsmaterialien seien nicht verkeimt gewesen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Flasche vermutlich während des Transports beschädigt wurde. Anschließend seien die Bakterien in die Flüssigkeit gelangt. Die Scherben der zerbrochenen Flasche werden untersucht. So soll festgestellt werden, ob etwa ein Haarriss den Eintritt der Keime in den Ausgangsstoff der Nährlösung ermöglicht habe. Eigentlich seien die Flaschen für dieses Produkt bruchsicher.

Am vergangenen Wochenende und Montag waren drei Frühgeborene an der Universitätsklinik Mainz gestorben , nachdem sie die Nährlösung bekommen hatten. Zunächst stand die Apotheke unter Verdacht, die Kontaminierung verursacht zu haben. Dort wird die Flüssigkeit aus verschiedenen Bestandteilen hergestellt.