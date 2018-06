Inhalt Seite 1 — Alles für den Luxus – wie die neuen Millionäre Chinas leben Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Lustlos schlurft der Millionär Ma Jin (Name geändert) in einen der Speisesäle seiner rund 7000 Quadratmeter großen Residenz im Zentrum Pekings. Der 47-jährige Restaurant-König trägt ein gelbes Polohemd unter grauem Jackett. Sein Gesicht ist käsig. Der Bruder, ebenfalls millionenschwerer Hotelbesitzer, und zwei weitere Geschäftsfreunde sitzen bereits beim Essen. Eine junge Angestellte springt zu Mas Stuhl, um ihm aus dem Sakko zu helfen.

"Also ich unterstütze dieses Spendenbankett von Gates und Buffet bei uns nicht", murmelt Ma zwischen zwei Bissen Peking-Ente, "ich investiere lieber weiter". Ma – Besitzer von Restaurantketten und Immobilienunternehmen – gehört zu Chinas 875.000 US-Dollar-Millionären. Vor drei Jahren waren es nur halb so viele.

Das entfesselte Wachstum ihres Landes hat vielen über Nacht ein Vermögen beschert – meist im Immobilien- oder Dienstleistungssektor. Sie kaufen am liebsten bei Louis Vuitton oder Cartier. Sie besitzen durchschnittlich drei Autos – gerne Mercedes Benz – und 4,4 Luxusuhren. In ihrer Freizeit reisen, golfen oder schwimmen sie. In der Welt der Reichen liegt China mit auch schon 64 Dollar-Milliardären nur noch hinter den USA.

Kein Wunder, dass sich Bill Gates und Warren Buffet das Reich der Mitte als zweite Station für ihre "Spenden-Versprechen" (Giving Pledge)-Programm ausgeguckt haben. 50 Gala-Einladungen haben sie für den 29. September verschicken lassen. Die veröffentlichten Reaktionen der reichen Herren waren gemischt: sofortige Versprechungen das ganze Vermögen zu spenden genauso wie direkte Ablehnungen.

Ob sie sich denn direkt während des Abendessens zu einer Spende verpflichten müssten, wollten laut Ray Ip, dem Koordinator der Veranstaltungen, viele wissen. Darauf brach eine heftige öffentliche Debatte los: Die im Geld schwimmenden Herrschaften seien ja wohl nur gegenüber Beamten zahlungswillig. Sie seien süchtig nach Konsum und kennen keine Moral, hieß es in Internetforen und auf den Straßen. "Fürchten Chinas Reiche Gates?", titelte Chinas Hochglanzmagazin Vista.

Reich werden gilt vielen Chinesen als Lebensziel. Für die kommunistische Führung ist diese Maxime nach der politische Krise 1989 mit der nationalen Protestbewegung und dem Zusammenbruch des Ostblocks zum Mantra geworden: kümmert ihr Euch ums Verdienen und Ausgeben, wir kümmern uns um den Rest. So schauen die meisten Bürger eigentlich mit Bewunderung anstatt mit Neid auf die Erfolgreichen. Und das obwohl laut der Boston Consulting Group 70 Prozent des Privatvermögens 0,4 Prozent der Bevölkerung gehören. Aber Attacken auf Villenviertel oder Aufschlitzen von Autoreifen gibt es kaum.

"Gestern hast Du echt was weggetrunken", lacht Ma in sein Mobiltelefon. Sich von einem Abend der Sinnenfreuden ausschlafen, Geschäftspartner zum Essen treffen, eine Partie Golf spielen und dann wieder in einen der Privatclubs oder eines der sogenannten Badehäusern gehen, Massagen und vielleicht manchmal auch Masseurinnen zu genießen – so ungefähr sehen Mas Tage heute aus.