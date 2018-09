Mit einer Schweigeminute haben am Samstag die Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 begonnen. In New York läuteten um 08.46 Uhr Ortszeit (14.46 MESZ) überall in der Stadt die Kirchenglocken. Genau um diese Zeit war vor neun Jahren das erste entführte Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers gerast. Insgesamt kamen bei den Anschlägen islamistischer Terroristen fast 3000 Menschen ums Leben .

Bei der Gedenkveranstaltung in New York wurden die Namen der 2752 Opfer verlesen , die in den Trümmern der Zwillingstürme ihr Leben verloren. An der Zeremonie nahmen der amerikanische Vizepräsident Joe Biden und Bürgermeister Michael Bloomberg teil.

Die zentrale Gedenkveranstaltung mit Präsident Barack Obama findet unterdessen im Verteidigungsministerium nahe Washington statt. Er warnte anlässlich des Jahrestags vor religiösen Ressentiments und beschwor die nationale Einheit. Die Amerikaner seien am stärksten, wenn sie Versuchen zur Spaltung nicht nachgäben, sagte Obama.

Wie so oft in "schwierigen Zeiten" gebe es Versuche, das Land zu spalten, sagte Obama in seiner wöchentlichen Rundfunkansprache am Samstag. "Wir stehen zusammen, wir kämpfen Seite an Seite, wir lassen uns nicht von unserer Angst leiten, sondern von unseren Hoffnungen für unsere Familien, unsere Nation und eine strahlendere Zukunft".

Bereits am Freitag hatte der Präsident einen Zusammenhang zwischen Ressentiments gegen Muslime in den USA und der verbreiteten wirtschaftlichen Unsicherheit hergestellt. "Wenn in einem Land allgemeine Furcht herrscht, wenn es eine schwere Zeit durchlebt, dann werden Ängste, Verdächtigungen und Spaltungen sichtbar." Die Amerikaner aber dürften sich nicht von Religion spalten lassen. "Solange ich Präsident bin, werde ich alles tun, um die Amerikaner daran zu erinnern, dass wir eine Nation unter einem Gott sind, auch wenn wir diesem Gott unterschiedliche Namen geben", sagte er. Der Gegner der USA sei nicht der Islam, sondern "die Terroristen und Mörder, die den Islam pervertiert haben".

Die Feier wird in diesem Jahr überschattet vom Wirbel um den Pastor Terry Jones , der zuvor eine öffentliche Koran-Verbrennung angekündigt und damit weltweit Empörung ausgelöst hatte. Er versicherte derweil dem Fernsehsender NBC , seine Kirche verzichte endgültig auf das Vorhaben: "Wir werden den Koran definitiv nicht verbrennen. Heute nicht, niemals", sagte der Fanatiker

In den vergangenen Tagen hatte Jones mit mehrdeutigen und widersprüchlichen Äußerungen über die angekündigte Aktion am Jahrestag der Anschläge vom 11. September große Verwirrung ausgelöst. Seine Pläne für die Verbrennung von rund 200 Koran-Ausgaben auf dem Gelände seiner winzigen Gemeinde in Gainesville (Florida) hatten weltweit Empörung ausgelöst. Unter anderem riefen der amerikanische Präsident Barack Obama, Bundeskanzlerin Angela Merkel, islamische Führer und die Vereinten Nationen den Pastor und seine knapp 50 Gemeindemitglieder auf, die Aktion aufzugeben.

Auch der umstrittene Bau einer Moschee am Ground Zero in New York sorgt derzeit für heftige Diskussionen . Das geplante Zentrum nahe des bei dem Attentat in New York vor neun Jahren zerstörten World Trade Centers erregt die Gemüter. In Umfragen lehnt eine Mehrheit der Amerikaner zwei Monate vor den Kongresswahlen den Bau ab. Am Freitagabend demonstrierten rund 2000 Menschen für Toleranz und Religionsfreiheit. Am Samstag waren erneut Kundgebungen geplant, auch von Gegnern des Projekts.

Der deutsche Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) warnte unterdessen zum Jahrestag der Anschläge in Brüssel vor den Gefahren von Extremismus und Gewaltbereitschaft. "Und deshalb verurteilen wir auch in aller Klarheit Überlegungen, zum Beispiel den Koran zu verbrennen", sagte Westerwelle. "Das ist genau der religiöse Terrorismus, auf dem Gewalt gedeiht."