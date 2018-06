Scotland Yard teilte zunächst mit, dass fünf Männer im Alter von 26 bis 50 Jahren "terroristische Taten" in Verbindung mit dem Papst-Besuch vorbereitet und in Auftrag gegeben haben sollen. Ein sechster Mann soll am Freitagmittag in Verwahrung genommen sein, berichtet die BBC. Die Polizei wollte keine Angaben zur genauen Art der Bedrohung machen und äußerte sich auch nicht dazu, ob mögliche Anschlagspläne direkt auf den Heiligen Vater zielten. Eine Anti-Terror-Einheit habe die Männer jedoch am frühen Morgen bei Razzien in Geschäftsräumen festgenommen. Darüber hinaus seien auch Privatwohnungen im Norden und Osten Londons durchsucht worden. Waffen oder Sprengstoff seien nicht gefunden worden.

Einige der Männer kämen aus Algerien und seien mutmaßlich Islamisten, bestätigte die Londoner Polizei. Wie der Stadtrat des Stadtteils Westminster mitteilte, waren die fünf festgenommenen Männer bei der Firma Veolia Environmental Services beschäftigt, die mit der Säuberung der öffentlichen Wege und Plätze in dem Viertel beauftragt ist. er Papst wollte am Nachmittag Westminister besuchen, wo er unter anderem im Westminster-Palast, dem Parlamentsgebäude, zu den britischen Abgeordneten sprechen sollte.

Scotland Yard will das Sicherheitskonzept für den Besuch von Benedikt XVI. trotz des Vorfalls beibehalten. Die Planungen seien überprüft und "für ausreichend" befunden worden. Der Zeitplan und die Fahrtrouten seien nicht geändert worden. Der Papst wurde von dem Vorfall unterrichtet. Beunruhigt sei er nicht, erklärte der Vatikan. "Wir haben volles Vertrauen in die Polizei, es ist nicht notwendig, das Programm zu verändern", sagte Sprecher Federico Lombardi.

Der Papst setzte sich derweil für einen gelebten und offenen Dialog der Religionen ein. "Die Katholiken in Großbritannien und auf der ganzen Welt werden sich weiter dafür einsetzen, Brücken der Freundschaft zu anderen Religionen zu bauen sowie Fehler und Wunden der Vergangenheit zu heilen", sagte Benedikt vor führenden Vertretern anderer Religionen in London. "Sobald ein solcher Respekt und eine solche Offenheit bestehen, werden die Menschen aller Religionen gemeinsam wirksam für den Frieden und das gegenseitige Verständnis arbeiten und so vor der Welt ein erstrebenswertes Zeugnis geben", fügte das katholische Kirchenoberhaupt an.

Zuvor hatte Benedikt auch noch einmal das Problem des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche aufgegriffen. Während eines Treffens mit katholischen Lehrern und Ordensleuten sprach er die Aufgabe an, "dafür zu sorgen, dass unsere Schulen eine sichere Umgebung für unsere Kinder und Jugendlichen bieten". Die Verantwortung gegenüber denen, die den Schulen für eine christliche Erziehung anvertraut worden seien, verlange nichts weniger.

Ende 2009 wurde bekannt, dass katholische Würdenträger in Irland jahrzehntelang Vergewaltigungen und Misshandlungen von Minderjährigen vertuscht hatten. Auch in Deutschland, Belgien und in weiteren Ländern wurden zahlreiche Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche bekannt. Der Papst hatte am Vortag bereits eingestanden, die kirchliche Führung sei beim Thema Missbrauch "nicht wachsam genug" gewesen .

Ansonsten stand der zweite Tag des Papst-Besuchs in Großbritannien aber ganz im Zeichen der Ökumene: Nachmittags wollte der Papst mit dem Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, den schwierigen Dialog mit der anglikanischen Kirche fortführen. Abends wollten beide dann in der Westminister Abbey, der Krönungskirche englischer Monarchen, eine ökumenische Andacht feiern und für die "Einheit der Christenheit" beten.

Das Verhältnis zwischen Katholiken und Anglikanern gilt als belastet. Kritische Stimmen aus der anglikanischen Kirche hatten sich zuletzt besorgt über ein Vatikan-Dokument von 2009 geäußert, mit der Heilige Stuhl übertrittswilligen Anglikanern den Weg zur Katholischen Kirche erleichtern will. Der neue Ökumene-Verantwortliche des Vatikans, der Schweizer Erzbischof Kurt Koch, hatte sich im Vorfeld dieser heiklen Reise zuversichtlich gezeigt: Benedikt werde in diesen Tagen Hoffnung vermitteln können, "auch, was die Zukunft der Ökumene betrifft". Er der erste Papst, der zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien reist, seit König Heinrich VIII. 1534 die englische Kirche vom Vatikan loslöste und die Anglikanische Kirche gründete.