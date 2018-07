Zu den Grundrechten unserer liberalen Öffentlichkeit gehört die Meinungsfreiheit. Jeder darf Zweifel äußern, auch grundsätzliche. Wer es tut, der muss damit leben, dass widersprochen wird; genauso wie jene, die ihm zustimmen. Thilo Sarrazin hat provoziert. Sein Buch ist in einem großen Publikumsverlag erschienen und vielfach verkauft worden. Die Provokation ist angekommen. Ihr wurde mit Argumenten begegnet, bisweilen mit Polemik, womit sich die Öffentlichkeit im freien Streit von Rede und Gegenrede befindet – auf der Straße genauso wie in der Presse und im Fernsehen von Plasberg bis Will. Wenn also jemand vom Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat, dann ist es Sarrazin selbst.

Dass allen voran die Bild -Zeitung sich nun als Kämpferin für die Meinungsfreiheit artikuliert, bedient die Skandalsucht ihrer Leser . Doch die suggerierte Sorge, diese Freiheit könnte gefährdet sein, entspricht nicht den Tatsachen. Vielmehr kann man Sarrazins krude Sozialapokalyptik zum Teufel wünschen oder ihr offen applaudieren – beides ist schon in der Öffentlichkeit zur Genüge geschehen, ohne Risiko für alle Beteiligten. Die Sorge um eingeschränkte Meinungsfreiheit ist somit Teil einer Phantomdebatte, die im Man-wird-ja-wohl-noch-sagen-dürfen ihren lärmenden Ausdruck findet.

In ihr entlädt sich die Paranoia eines Bevölkerungsteils, der hinter allem einen linksliberalen "Meinungskorridor" ( FAZ ) vermutet, in dem anders geartete Ansichten keinen Platz hätten. Sarrazin wird zum publizistischen Opfer stilisiert. Dass der Missmut darüber Kommentarspalten, Leserbriefseiten und Internetforen füllt und füllen darf, scheint die vermeintlichen Streiter für die Meinungsfreiheit nicht weiter zu stören. Hierin liegt das Paradox ihrer Klage, und es legt die törichten Reflexe derer offen, die überall eine linke Verschwörung am Werk sehen.

Es ist eine Sache zu streiten, ob Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen oder von der Bundesbank entlassen werden darf. Eine andere ist es aber, ob er aus der Gesellschaft gedrängt und geächtet wird. Davon kann keine Rede sein. Man schweigt ihn nicht tot, sondern befasst sich mit ihm auf Zeitungsseiten, die mittlerweile wohl die Gesamtfläche von Liechtenstein bedecken könnten. Das unterscheidet die deutsche Öffentlichkeit von der einer Diktatur, welche die Schreihälse der Meinungsfreiheit schon dräuen sehen und dabei doch nur eine gültige Meinung kennen. Nämlich ihre eigene.