Die Amokläuferin von Lörrach war eine 41-jährige Rechtsanwältin, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Streit um das Sorgerecht zwischen der Täterin und dem Vater ihres Kindes der Anlass der Gewalttat war. Nach der Trennung der Eltern sei das Kind beim Vater geblieben, hieß es in informierten Kreisen. Die Anwältin sei ausgezogen, habe aber im Haus ihres Mannes weiterhin ihre Kanzlei gehabt. Der Fünfjährige sei am Sonntag bei der Mutter zu Besuch gewesen.

Den Kreisen zufolge war die Frau Sportschützin und besaß legal mehrere Waffen. Dies würde erklären, wie sie an die Sportwaffe Kaliber 22 und die Munition kam. Sie hatte am Sonntagabend ihren Mann und ihren fünfjährigen Sohn getötet und dann in der Wohnung mithilfe einer brennbaren Flüssigkeit eine Explosion ausgelöst . Da die Polizei Kanister am Tatort fand, geht sie von einer geplanten Tat aus. Der Mann starb durch die Schusswaffe, wie der Sohn zu Tode kam, ist noch unbekannt.

Als Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete sie mit der Feuerwaffe und einem Messer in eine benachbarte Klinik. Auf dem Weg schoss sie zwei Menschen an. Sie erlitten einen Rückendurchschuss sowie einen Streifschuss am Kopf.

Im Krankenhaus tötete sie auf dem Flur der Gynäkologie im ersten Obergeschoss einen Krankenpfleger. Er erlitt mehrere Kopfschüsse und Stichverletzungen durch ein großes Messer. Die Amokläuferin habe den 56-Jährigen ersten Ermittlungen zufolge nicht gezielt ausgewählt, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen eher davon aus, dass es eine zufällige Begegnung war." Die Analyse dauere aber noch an.

Die Frau verletzte auch einen Polizisten. Er erlitt einen Kniedurchschuss.

Wenig später erschoss ein Polizist die Amokläuferin in dem Flur. "Durch ihr beherztes Eingreifen haben die eingesetzten Beamten Schlimmeres verhindert", sagte der baden-württembergische Landespolizeipräsident Wolf Hammann. Von der Explosion bis zum letzten Schuss seien nicht einmal 40 Minuten vergangen.



Aus dem brennenden Haus rettete die Feuerwehr sechs Erwachsene und ein Kind. 17 Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Insgesamt waren rund 300 Polizisten und Rettungskräfte im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam betreute etliche Einsatzkräfte. Die beiden, vor der Klinik angeschossenen Passanten sind wieder außer Lebensgefahr.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, äußerte sich tief erschüttert über den Amoklauf: "Wir beten für die Opfer. Wir sind in Gedanken und unseren Gebeten bei den Verstorbenen, den Verletzten, den trauernden Angehörigen und Freunden sowie den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdiensten", sagte der Freiburger Erzbischof. Die Oberbürgermeisterin von Lörrach, Gudrun Heute-Bluhm, äußerte sich ebenfalls geschockt über die Bluttat.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, zeigte sich erfreut, dass das nach dem Amoklauf von Winnenden geänderte Einsatzkonzept für solche Vorfälle sich in Lörrach bewährt habe. "Das schnelle und beherzte Eingreifen der baden-württembergischen Polizei in einer unübersichtlichen und chaotischen Situation hat möglicherweise weitere Opfer verhindert." Er forderte Personal für Kontrollen bei privaten Waffenbesitzern.