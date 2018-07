Der 29-jährige Gustavo Sanchez und ein 36-jähriger Mitarbeiter wurden am Montag tot an einer Landstraße im Bundesstaat Michoacan aufgefunden, wie der Staatsanwalt Jesus Montejano mitteilte. Es gebe Hinweise auf eine Steinigung. "Wir sind sehr besorgt, weil dies ziemlich selten die Methode der organisierten Drogenkriminalität ist", sagte der Ermittler. Die Lokalpresse berichtete, die Opfer seien an den Händen gefesselt gewesen. Ihre Köpfe hätten Spuren einer Steinigung aufgewiesen.

Sanchez ist der elfte Bürgermeister in Mexiko, der seit Jahresbeginn getötet wurde. Der parteilose Lehrer war Oberhaupt des 5500-Einwohner-Ortes Tancitaro im südwestlichen Bundesstaat Michoacan. Sein Vorgänger hatte wegen des zunehmenden Drucks einer kriminellen Gruppe sein Amt niedergelegt. Sanchez hatte im Januar 60 örtliche Polizisten entlassen und sie durch Bundespolizisten ersetzt.

In Mexiko tobt ein brutaler Kampf zwischen rivalisierenden Drogenbanden , die sich die lukrativen Schmuggelrouten in die USA streitig machen. Seit Beginn einer Regierungsoffensive gegen den Drogenhandel im Dezember 2006 starben mehr als 28.000 Menschen. Die Regierung setzt im Kampf gegen die Drogenbanden zur Unterstützung der Polizei mehr als 50.000 Soldaten ein.

Allerdings hat es die Armee bislang nicht vermocht, die Lage zu befrieden . Am Montag starben im Bundesstaat Tamaulipas laut Marineangaben insgesamt zwölf Menschen durch zwei Schießereien zwischen Soldaten und bewaffneten Kriminellen. Bei den Toten handle es sich um zehn Kriminelle und zwei Soldaten. Neun Verdächtige seien wegen Verbindungen zur organisierten Kriminalität festgenommen worden. Die Polizei habe zudem zahlreiche Schusswaffen, ein Raketenwerfer, Munition und Granaten sowie Fahrzeuge, militärähnliche Kleidung und 60.000 Dollar Bargeld beschlagnahmt.