Gewaltbereit und fanatisch: So beschreibt Stephan Baar Pastor Terry Jones. Beide kennen sich gut, denn der Amerikaner arbeitete lange in Deutschland. Dort gründete er in den 1980er Jahren die Christliche Gemeinde Köln – angeblich, nachdem er ein Zeichen Gottes erhalten hatte. Inzwischen wollen die freikirchliche Glaubensgemeinschaft und ihr zweiter Vorsitzender Baar mit ihrem Initiator nichts mehr zu tun haben. Im Jahr 2008 kam es zum Bruch.

Mit Bestürzung habe man von den Plänen von Jones gehört, sagte Baar. Die Glaubensgemeinschaft Dove World Outreach Center in Gainesville in Florida, der Jones vorsteht, will am Jahrestag der Anschläge vom 11. September 200 Exemplare des Korans öffentlich verbrennen . Die US-Regierung sowie Muslime weltweit sind empört.

Baar ist sich sicher: Jones lässt sich trotz aller Proteste nicht von seinem Vorhaben abbringen. "Wir sind sehr betrübt über dieses Vorhaben. Den Geist, den Jones anklagt, bringt er selber mit – diese Gewaltbereitschaft, diesen Fanatismus." Baar erinnert sich an Jones als einen Pastor, der "nicht die biblischen Maßstäbe und Werte" nach außen getragen habe, sondern vielmehr "sich selbst als Persönlichkeit".

Die Kölner Gemeinde distanziere sich von der Aktion in Florida. "Wir möchten damit nicht in Verbindung gebracht werden", sagte Baar. Ihm zufolge hat die Gemeinde – sie versteht sich als charismatische Gemeinschaft von Bibelfundamentalisten – keinen Kontakt mehr zum früheren Seelsorger.

Grund für den Bruch waren nach Angaben des Gemeindevorstehers finanzielle Unregelmäßigkeiten in der Glaubensgemeinschaft, mit denen Jones in Verbindung gebracht wurde. Daraufhin habe sich die Gemeinde Anfang 2008 von ihm getrennt.

Auch die deutschen Behörden waren auf Jones aufmerksam geworden. 2002 verurteilte ihn das Kölner Amtsgericht wegen des Führens eines falschen Doktortitels zu einer Geldbuße von 3000 Euro.