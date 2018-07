Nun bleibt er also. Adolf Sauerland, geschmähter Oberbürgermeister von Duisburg und das Gesicht der Loveparade-Katastrophe, hat den Abwahlantrag im Stadtrat wie erwartet überlebt, weil seine CDU, aber auch einige Grünen-Abgeordnete, zu ihm standen.

Dass er noch immer im Amt ist, ist bemerkenswert und für viele Betroffene des Unglücks schmerzhaft, aber es ist vertretbar. Denn eine Zwangsläufigkeit zum Rücktritt ergibt sich aus seiner öffentlichen Verbannung nicht. Ein Oberbürgermeister wird nicht dafür gewählt oder bezahlt, beliebt zu sein. Und es wäre falsch, würde er sein Handeln danach ausrichten.

In Sauerlands Verwaltung sind bei der Planung der Loveparade Fehler gemacht worden, und womöglich hat auch der Oberbürgermeister selbst Fehler gemacht. Und doch gibt es keine einfache Antwort auf die eine Frage, die wie immer bei solchen Unglücken die drängendste ist, die aus Trauerbriefen wie von Demo-Transparenten ruft: Warum? Auch eine Abwahl Sauerlands hätte daran nichts geändert.

Stadtverwaltung, Polizei, Veranstalter – dass sie alle am 24. Juli so dramatisch gescheitert sind, lag, nach allem, was wir bisher wissen, weniger an einzelnen Personen. Es lag am fatalen Zusammenspiel der Beteiligten. Hat der eine geschlampt, hat der andere die Augen zugedrückt. Hat der eine kritisiert, hat einfach ein anderer das Konzept abgesegnet. Der politische Druck tat sein Übriges, und so ging die Verantwortlichkeit irgendwo zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten und Eigeninteressen verloren.

Doch brauchen wir offensichtlich einen klaren Adressaten für unsere Wut. Jemanden, dessen Gesicht wir mit dem eigentlich Unerklärlichen, Unfassbaren eines solchen Unglücks verbinden können, auch wenn ihn höchstens eine Teilschuld trifft. So ist Adolf Sauerland zum Gesicht des Unglücks geworden.

Wenn Mitarbeiter der Stadt am Telefon beschimpft und mit dem Tod bedroht werden, wenn Bürger bei Presseterminen nicht mit dem OB aufs Bild wollen und er mit Eiern beworfen wird – dann kann man fragen, ob der Oberbürgermeister nicht die Stimmung in seiner eigenen Stadt vergiftet. Und auch, ob er seine Verwaltung überhaupt noch führen kann. Wer in den Tagen und Wochen nach dem Unglück in Duisburg unterwegs war, wer mit den Menschen auf der Straße und auch den Mitarbeitern im Rathaus gesprochen hat, der weiß: Es wäre vieles leichter gewesen, wäre Sauerland schnell gegangen.

Adolf Sauerland hätte sich diesem Druck beugen und es allen damit einfacher machen können, wohl auch sich selbst. Er hat es nicht getan und sich stattdessen auf die kühle Ebene juristische Zuständigkeiten zurückgezogen. Er will nur für das gerade stehen, was er tatsächlich nachweisbar verantwortet. Er lehnt gefühlte Schuld ab. Das ist in Ordnung, er handelt damit nicht per se unehrenhaft, wie ihm viele unterstellen. Das eigentlich verwerfliche, beschämende an seinem Verhalten ist etwas anderes, und es gilt in ähnlicher Weise für die Vertreter der Polizei und des Veranstalters: die Doppelmoral.