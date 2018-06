Bei den Krawallen wurden vier Polizisten leicht verletzt. Die Polizei ging mit einem Wasserwerfer gegen die Randalierer vor und räumte eine Straße. 27 Menschen wurden festgenommen, drei weitere kamen in Gewahrsam. In den frühen Morgenstunden hatte sich die Lage im Hamburger Schanzenviertel wieder beruhigt.

Eine abschließende Bilanz zu Festnahmen und Verletzten lag zunächst nicht vor. Es seien aber keine dramatischen Zahlen zu erwarten, sagte ein Polizeisprecher.



Im Anschluss an ein Straßenfest hatten am Abend mehrere hundert Krawallmacher im Schanzenviertel Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörper beworfen. Zudem waren mehrere Mülltonnen und ein Auto angezündet, sowie die Scheiben von zwei Polizeiwagen, einem Supermarkt und einem Modegeschäft eingeschlagen worden. Die Schaufenster einer Bankfiliale wurden ebenfalls mit Steinen attackiert, hielten nach Polizeiangaben aber stand.



Zeitweise wurde der S-Bahn-Verkehr im Viertel gesperrt, da einzelne Randalierer die Gleise überquerten, um von einer Eisenbahnbrücke aus Beamte mit Flaschen zu bewerfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.



Mehrere Tausend Polizisten aus verschiedenen Bundesländern waren in der Nacht in Hamburg im Einsatz. Immer wieder ist es im Anschluss an das Schanzenfest zu Krawallen gekommen. Dabei waren zuletzt im Juli und vor einem Jahr zahlreiche Menschen verletzt worden. Das Straßenfest selbst verlief auch in diesem Jahr friedlich.