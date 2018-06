Die Chilenen sind ein religiöses Volk, doch in den nächsten Tagen wird in dem südamerikanischen Land wohl mehr gebetet werden als je zuvor. Nichts wird bei der Rettung der 33 verschütteten Bergleute dem Zufall überlassen. Die katholische Kirche des Landes rief zu Gebeten auf, bis auch der letzte Kumpel gerettet ist.

Am Mittwoch soll es endlich losgehen. An diesem Tag soll die längste und aufwendigste Rettungsaktion, die je im Bergbau stattgefunden hat , beginnen.

Noch nie waren Menschen so lange Zeit in so großer Tiefe gefangen. 69 Tage nachdem Teile des Bergwerks über ihnen einstürzten, werden die verschütteten Bergleute nun auf ihre Rettung vorbereitet. Sie bekamen bereits eine Diät mit erhöhtem Salzgehalt, damit sie mehr trinken und damit besser auf die Auffahrt vorbereitet seien, sagte Gesundheitsminister Jaime Mañalich.

Insgesamt werde die Rettungsaktion wohl fast zwei Tage dauern, da pro Verschütteten eine Stunde veranschlagt sei, teilten die Experten mit. In der Nacht zu Mittwoch soll zunächst ein Sanitäter der Polizei in die Tiefe abgelassen werden. Er und drei weitere Kollegen von der Marine sollen die Lage in der Tiefe sondieren, letzte Informationen über die Reihenfolge der Rettung sammeln und den Kumpeln die Kapsel erklären. Drei Psychologen werden zudem mit jedem einzelnen der Eingeschlossenen sprechen, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Männer an die Oberfläche gezogen werden sollen.

Oben angekommen, werden die Männer von einem Arzt untersucht, medizinisch betreut und können sich waschen. Dann kommt das lang erwartete Wiedersehen mit engsten Familienangehörigen. Je vier Kumpel werden anschließend in Hubschraubern in das Krankenhaus der nahe gelegenen Stadt Copiapó geflogen. Dort erhalten sie Schlafanzüge mit dem aufgedruckten Stern der chilenischen Flagge und der Aufschrift "33".

Als mögliche Probleme wurden bereits Sehschwierigkeiten beim Kontakt mit Tageslicht, Hautprobleme und Zahnschmerzen erkannt. Je nach Gesundheitszustand könnten die Bergleute nach einem bis zwei Tagen nach Hause entlassen werden. In einer Erklärung baten die Männer, die ersten Tage mit ihren Familien in Ruhe verbringen zu können. Fragen von Journalisten würden sie dann später gerne beantworten. Ein Teil der Familien plane einen Kurzurlaub in Ferienhäusern im Süden und Norden des Landes.

Ein Vorhaben, das viele Psychologen unterstützen. Sie warnen vor neuen Gefahren nach der Rückkehr aus dem Stollen. Das "alte Leben" werde es für die Bergleute nicht mehr geben. Nach Ansicht von Enrique Chia, Psychologe an der Universität Chile, wird der Umgang mit der Außenwelt am schwierigsten. "Die Familie, die Gewohnheiten, die Realität des Landes – alles hat sich geändert", sagt er. Chia vermutet, dass die Bergleute verstehen werden, wie begrenzt die Berühmtheit sei, dass sie daraus Kapital schlagen und dann ein neues Lebensprojekt beginnen sollten. Eine solche Erfahrung könne stärken oder schwächen, aber nie bleibe eine Person dieselbe. Er sieht daher auch die Gefahr, dass sich einige Kumpel in Medikamente oder Drogen flüchten.

Gesundheitsminister Jaime Mañalich sagte, die chilenische Regierung werde die Männer, die jetzt Volkshelden geworden seien, nicht im Stich lassen. Er stellte den Bergleuten professionelle psychologische Unterstützung für mindestens sechs Monate in Aussicht.