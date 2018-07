Ein Grubenunglück in der Provinz Henan mit mindestens 20 Toten hat erneut die gravierenden Sicherheitsmängel im chinesischen Bergbau aufgezeigt. Nach der Explosion in einer Kohlemine werden weitere 17 Bergleute vermisst, teilte die nationale Behörde für Arbeitssicherheit in Peking mit.

Den Angaben zufolge ereignete sich in dem Bergwerk der Stadt Yuzhou um sechs Uhr morgens eine sogenannte Schlagwetterexplosion. Dabei entzündet sich mit Luft vermischtes Methangas, das infolge der Grabungen in die Stollen eintritt. Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten sich 276 Grubenarbeiter unter Tage befunden, teilte die Behörde mit. 239 von ihnen hätten sich retten können. Rettungskräfte versuchten, die Verschütteten zu erreichen.

Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, die Kohlemine sei im Besitz des Staatsunternehmens China Power Investment Corp und einer anderen Firma.

Die Bergwerke in der Volksrepublik gelten als die gefährlichsten der Welt. Im vergangenen Jahr starben in Kohlebergwerken nach offiziellen Angaben mehr als 2600 Menschen. Die tatsächlichen Zahlen dürften allerdings noch deutlich höher liegen. Vor allem kleinere Zechen halten sich aus Kostengründen häufig nicht an die Sicherheitsvorschriften, viele schürfen illegal. Zudem sind die Bergleute oft schlecht ausgebildet.

Das aufstrebende Schwellenland China deckt seinen gigantischen Energiebedarf zu rund 70 Prozent durch Kohle . Die Regierung hatte wiederholt angekündigt, gefährliche Minen zu schließen. Dennoch ereignen sich immer wieder schwere Unglücke. Ende Oktober sollen daher Kontrolleure zehn Tage lang die Bergewerke im ganzen Land inspizieren.

In chinesischen Internet-Chatrooms war nach der spektakulären Rettung von 33 verschütteten Kumpel in Chile Kritik an den Sicherheitsstandards in chinesischen Bergwerken laut geworden. Auch einige staatliche Medien kommentierten, China solle vom besseren Ausbildungs- und Sicherheitssystem in Chile lernen. In einer aufwendigen und kostspieligen Aktion hatten Rettungskräfte dort die 33 Bergleute nach gut zwei Monaten unter Tage durch einen eigens dafür gebohrten Schacht zurück an die Erdoberfläche geholt.

Auch in China hatte sich im April eine spektakuläre Rettung ereignet: Nach mehr als einer Woche in einer überfluteten Mine in Shanxi kehrten 115 Bergleute an die Erdoberfläche zurück . Einige vor ihnen hatten vor lauter Hunger Baumrinde, Sägemehl und sogar Kohle gegessen. Ihre Rettung wurde damals als "Wunder" gefeiert.