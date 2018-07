Wegen des versuchten Bombenanschlags am Times Square in New York hat ein US-Gericht den Angeklagten Faisal Shahzad zu lebenslanger Haft verurteilt. Der aus Pakistan stammende US-Bürger hatte zuvor gestanden, Anfang Mai eine selbst gebaute Autobombe am Straßenrand deponiert zu haben. Das technische Versagen der Bombe hatte Blutvergießen verhindert.

Der 30-jährige Shahzad, der nach eigenen Worten Verbindungen zu den radikal-islamischen Taliban in Pakistan hatte, zeigte nach der Urteilsverkündung keine Reue. Er reagierte mit Drohungen auf die Verurteilung. "Macht Euch gefasst darauf, dass der Krieg mit den Muslimen gerade erst begonnen hat", rief er im Gerichtssaal. "Die Niederlage der USA wird kommen." Schon im Juni hatte Shahzad weitere Anschläge angekündigt.

Im Verlauf des Verfahrens hatte sich Shahzad regelrecht mit der Tat gebrüstet. "Ich möchte mich hundertfach schuldig bekennen", sagte er im Juni vor Gericht. Sein Ziel sei gewesen, Passanten auf dem belebten Times Square im Herzen von New York zu töten. Mit dem Attentat habe er gegen die Militäreinsätze der USA im Irak, in Afghanistan und Pakistan protestieren wollen. Im vergangenen Jahr hatte Shahzad nach eigener Aussage in einem Trainingslager der radikal-islamischen Taliban in Pakistan den Bombenbau gelernt.

Der Fall Shahzad hatte in den USA auch deshalb großes Aufsehen erregt, weil der geständige Täter unerkannt ein unauffälliges Leben in einem Vorort im Bundesstaat Connecticut geführt hatte. Shahzad wurde als Sohn eines Offiziers der Luftwaffe in Pakistan geboren, er kam mit 18 Jahren zum Studium in die USA. Dort erwarb er ein Diplom in Informatik, heiratete eine Pakistanerin und kaufte ein Eigenheim. Er arbeitete sechs Jahre lang in der Buchhaltung und in der Finanzabteilung eines US-Kosmetikunternehmens. Nachbarn und Kollegen gaben später an, sie hätten von seiner Radikalisierung nichts bemerkt.

Nach Angaben von Ermittlern führte Shahzad den Anschlag amateurhaft durch. Der in einem Auto versteckte Sprengsatz zündete nicht, sondern fing lediglich zu qualmen an. Ein Straßenverkäufer alarmierte daraufhin die Polizei, die den Times Square weiträumig abriegelte. Shahzad wurde zwei Tage später nach einer Großfahndung in New York in einem startbereiten Linienflugzeug mit Ziel Dubai festgenommen.

Die Anklage umfasste zehn Punkte. Shahzad musste sich unter anderem wegen Verschwörung, eines versuchten Terrorangriffs und des versuchten Einsatzes von Massenvernichtungswaffen verantworten.