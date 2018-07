Die Deutsche Bahn darf auf dem Gelände für das Projekt Stuttgart 21 vorerst keine Bäume mehr fällen. Dies verfügte das Eisenbahnbundesamt (EBA). Bei Zuwiderhandlung droht den Projektleitern eine Strafzahlung in Höhe von 250.000 Euro.

Grund für Anordnung sind seltene Tiere, die in den Platanen des Schlossgartens heimisch sind. Dabei handelt es sich um Juchtenkäfer und Fledermäuse. Die Bahn muss nun einen "Landschaftspflegerischen Ausführungsplan" vorlegen, indem sie zeigen muss, wie sie beide Arten zu schützen gedenkt.

Das in Bonn ansässige EBA hatte bereits vor dem Fällen der ersten 25 Bäume am vergangenen Donnerstag naturschutzrechtliche Zweifel angemeldet. Auch die Naturschutzorganisation BUND stellte Strafanzeige gegen die Bahn: Die Fällung der Parkbäume sei "illegal" gewesen, heißt es darin.

Um ein Konzept zum Schutz der Käfer vorzulegen, bleibt der Bahn nun allerdings rund ein Jahr Zeit. Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte unlängst versprochen , dass bis Anfang Oktober 2011 sowieso keine weiteren Bäume im Park gefällt werden. Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) will dies als "Signal" verstanden wissen , um den Dialog mit den Projektgegnern wieder in Gang zu bringen.

S21: Pro und Contra Stuttgart 21: Pro Ohne Stuttgart 21 wird Baden-Württemberg vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. So ermögliche der Bau den Lückenschluss in der europäischen Magistrale Paris-Budapest. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird halbiert. Zudem werden Flughafen und Landesmesse an die Schnellbahnstrecke nach Ulm angebunden. Auch der Schienenregionalverkehr profitiere von dem Projekt. Das Projekt bringt die Bauwirtschaft in Schwung und schafft rund 4000 neue Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage des neuen Europaviertels am Bahnhof erleichtert die Ansiedlung von Dienstleistungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen. Auf derzeit noch mit Gleisen bedeckten Flächen werden Parkanlagen erweitert, außerdem entsteht neuer Wohn- und Arbeitsraum im Stadtzentrum. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs zieht viel weniger Probleme für die Fahrgäste nach sich als die Modernisierung des Kopfbahnhofes "unter dem rollenden Rad". Contra Die Kosten laufen aus dem Ruder, das Geld könnte besser in Bildung, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen gesteckt werden. Die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K21) würde mehrere Milliarden Euro weniger kosten, vor allem wegen weniger Tunnelkilometern. Zudem müssten Teile des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes von Paul Bonatz nicht abgerissen werden. Auch bei K21 kann der Bahnhof an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden und dem Regionalverkehr würde wie im Fall von S21 kein Geld entzogen. Im Schlossgarten werden alte Bäume gefällt und der Park wird durch die hohen Lichtaugen des unterirdischen Bahnhofs verschandelt. Wird Stuttgart21 gebaut, wird sich künftig das Klima im Stuttgarter Kessel aufheizen. Bislang kühlen sich die unbebauten Flächen des Gleisvorfeldes nachts stark ab und halten dadurch die Temperaturen in Grenzen. Zudem wird die Feinstaubbelastung durch den Abtransport des Bauschutts steigen.

Doch im Streit um das Bahnprojekt "Stuttgart 21" gibt es möglicherweise noch weitere juristische Hürden, die Bahn und Land zu meistern haben. Neben dem Juchtenkäfer – ein kleines braunschwarzes Insekt, das bundesweit als stark gefährdet gilt – führen die S-21-Gegner auch Staub und alte Steine ins Feld, um das milliardenschwere und umstrittene Bauvorhaben weiter zu verzögern oder gar doch noch zu stoppen. Bislang allerdings vergeblich.

Gescheitert ist nämlich auch der Versuch, per Klage den Südflügel des alten Stuttgarter Bahnhofs vor dem Abbruch zu schützen. Auch er soll den Planungen zufolge für den Umbau des Bahnhofs zu einer unterirdischen Durchgangsstation weichen. In dem vom Enkel des damaligen Architekten angestrengten Urheberrechtstreit entschied das Oberlandesgericht Stuttgart endgültig zugunsten der Bahn. Das Urheberrecht des 1956 verstorbenen Architekten Paul Bonatz an dem bald 100 Jahre alten Bahnhof wiege inzwischen nicht mehr so schwer wie die Interessen der Bahn, entschieden die Richter.

Deren Kollegen am Verwaltungsgerichtshof (VGH) müssen sich dagegen mit dem krebserregenden Feinstaub auseinandersetzen, den die Baumaschinen am Bahnhof nach Ansicht der klagenden Deutschen Umwelthilfe (DUH) ungefiltert ausstoßen. Die Organisation hat deshalb einen Eilantrag wegen "Nicht-Einhaltung von Gesundheitsauflagen" auf sofortigen Baustopp gestellt. Der VGH setzte dem Eisenbahnbundesamt nun als Aufsichtsbehörde der Bahn eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, um zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Sollte die Umwelthilfe und ein weiterer klagender Stuttgarter Bürger siegen, bekommt die Bahn nach Ansicht der DUH-Sprecherin Ulrike Fokken womöglich doch noch ein "empfindliches Problem". Sie müsste dann auf eigene Kosten alle Subunternehmer nachträglich verpflichten, nur noch Maschinen und Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter einzusetzen. Das koste Geld und Zeit, sagt Fokken.