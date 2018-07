Trillerpfeifen und wütende Bürger, aber keine Wasserwerfer: Nach der Eskalation der Gewalt bei Protesten gegen das Milliardenprojekt Stuttgart 21 ist es in der Nacht weitgehend friedlich geblieben – obwohl Holzarbeiter die ersten Bäume fällten. Die Aktion hatte pünktlich zum 1. Oktober gegen ein Uhr im Schlossgarten der baden-württembergischen Landeshauptstadt begonnen. Innerhalb kürzester Zeit waren die ersten von 282 Bäume, die insgesamt gefällt werden sollen, gehauen und zerschreddert.

Zu Beginn der Arbeiten, die noch an diesem Freitag abgeschlossen werden sollen, standen sich rund 1000 Polizisten und mehr als 2000 Demonstranten am Absperrgitter gegenüber. Ein Polizeisprecher sprach von einem "aggressiven Grundverhalten". Polizisten seien beleidigt und beschimpft worden. Einige Demonstranten hätten Kastanien, Flaschen, Feuerwerkskörper und Farbbeutel in Richtung der Arbeiter und Beamten geworfen. Vermummte Demonstranten hätten wiederholt versucht, über die Absperrgitter zu klettern. Die Beamten setzten erneut Pfefferspray ein. Zudem stand ein Wasserwerfer bereit, falls die Lage eskalieren sollte.

Laut Polizei blockierten die Demonstranten zudem mehrere Straßen rund um das Gelände und zündeten dabei offenbar auch zwei Müllcontainer an. Nachdem gegen 4.20 Uhr die Bäume auf dem künftigen Baugelände gefällt gewesen seien, habe sich die Menge nach und nach zerstreut. Im Schlossgarten wird nun das Baufeld aufgeräumt und ein fester Bauzaun aufgebaut, allerdings auf einer deutlich kleineren Fläche als die, die derzeit von Polizei-Absperrgittern umzäumt ist.

Die Gegner wollen auch diese Arbeiten mit weiteren Protestaktionen begleiten: "Der Kampf ist bei weitem nicht vorbei", sagte Matthias von Herrmann von der Initiative Parkschützer, die unter anderem mit Baumbesetzungen das Fällen hatte verhindern wollen. Für eine neue Großdemonstration am Abend durch die Innenstadt erwartet Herrmann bis zu 100.000 Menschen.

Am Vorabend waren die seit Wochen anhaltenden und sich stetig verschärfenden Proteste gegen das Bahnprojekt eskaliert. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein, um ein für die Bauarbeiten benötigtes Gebiet im Schlossgarten zu räumen. Aktivisten hatten versucht, die Räumung des Parks mit Sitzblockaden zu verhindern.

S21: Pro und Contra Stuttgart 21: Pro Ohne Stuttgart 21 wird Baden-Württemberg vom internationalen Bahnverkehr abgehängt. So ermögliche der Bau den Lückenschluss in der europäischen Magistrale Paris-Budapest. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird halbiert. Zudem werden Flughafen und Landesmesse an die Schnellbahnstrecke nach Ulm angebunden. Auch der Schienenregionalverkehr profitiere von dem Projekt. Das Projekt bringt die Bauwirtschaft in Schwung und schafft rund 4000 neue Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage des neuen Europaviertels am Bahnhof erleichtert die Ansiedlung von Dienstleistungen mit Tausenden neuen Arbeitsplätzen. Auf derzeit noch mit Gleisen bedeckten Flächen werden Parkanlagen erweitert, außerdem entsteht neuer Wohn- und Arbeitsraum im Stadtzentrum. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs zieht viel weniger Probleme für die Fahrgäste nach sich als die Modernisierung des Kopfbahnhofes "unter dem rollenden Rad". Contra Die Kosten laufen aus dem Ruder, das Geld könnte besser in Bildung, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen gesteckt werden. Die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K21) würde mehrere Milliarden Euro weniger kosten, vor allem wegen weniger Tunnelkilometern. Zudem müssten Teile des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes von Paul Bonatz nicht abgerissen werden. Auch bei K21 kann der Bahnhof an die Schnellbahntrasse angeschlossen werden und dem Regionalverkehr würde wie im Fall von S21 kein Geld entzogen. Im Schlossgarten werden alte Bäume gefällt und der Park wird durch die hohen Lichtaugen des unterirdischen Bahnhofs verschandelt. Wird Stuttgart21 gebaut, wird sich künftig das Klima im Stuttgarter Kessel aufheizen. Bislang kühlen sich die unbebauten Flächen des Gleisvorfeldes nachts stark ab und halten dadurch die Temperaturen in Grenzen. Zudem wird die Feinstaubbelastung durch den Abtransport des Bauschutts steigen.

Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes wurden 114 Demonstranten verletzt, 16 davon mussten ins Krankenhaus. Zudem seien sechs Polizisten verletzt worden. Die Organisatoren des Protests sprachen von knapp 400 Verletzten. Die Menschen hätten Augenreizungen erlitten, einige trugen Platzwunden und Nasenbrüche davon.

Die Beamten nahmen insgesamt 26 Demonstranten im Alter zwischen 15 und 68 Jahren vorübergehend fest und leiteten erste Ermittlungen gegen Demonstranten ein. Dabei geht es unter anderem um gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen Polizeibeamte lagen demnach bisher acht Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt vor.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz will die weiteren Baumfällarbeiten mit einer einstweiligen Anordnung stoppen lassen. Ein entsprechender Antrag ging am Donnerstag beim Verwaltungsgericht Stuttgart ein und wird geprüft, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Die Parkschützer hatten zuvor erklärt, sie wüssten von einem Baumfäll-Stopp, den das Eisenbahnbundesamt verfügt habe.



Das Projekt Stuttgart 21 sieht den Umbau des Kopfbahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation und deren Anbindung an die geplante ICE-Neubaustrecke nach Ulm vor. Die Bahn rechnet mit Gesamtkosten von sieben Milliarden Euro. Kritiker befürchten eine Kostensteigerung auf bis zu 18,7 Milliarden Euro.