1/13

Das Lager Delmas 56 in Port-au-Prince. Seit das große Beben am 12. Januar 2010 ihre Häuser zerstörte, leben in Haiti sehr viele Menschen in solchen Notunterkünften. Wie viele es sind, lässt sich kaum sagen – die Zahlen schwanken zwischen einer Million und 1,4 Millionen. Die großen Hilfsorganisationen bauen gerade Latrinen, Duschen, Trinkwasserstationen und Krankenversorgungszelte auf – gegen die Cholera