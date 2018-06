Die Regierung von Haiti forderte die Bewohner der Notunterkünfte für Erdbebenopfer auf, umzuziehen. "Meine Schwestern und Brüder, verlasst die gefährdeten Gebiete, ich bitte Euch darum", sagte Premierminister Jean-Max Bellerive in einer Fernsehansprache. "Es wird Regen und Wind im ganzen Land geben. Seid nicht stur. Geht, wenn Ihr in einer unsicheren Unterkunft seid." In der Hauptstadt Port-au-Prince und der Umgebung leben seit den verheerenden Erdstößen vom Januar immer noch mehr als eine Million Erdbebenopfer in provisorischen Zeltlagern. Vor Wochen brach die Cholera aus.

In Port-au-Prince schloss der Flughafen für den zivilen Verkehr. Die Menschen deckten sich mit Lebensmitteln ein. Die Schulen sind geschlossen, vor allem, um auch Platz für Obdachlose zu schaffen.

Durch das schwere Erdbeben vom Jahresbeginn waren mehr als 250.000 Menschen gestorben, etwa 1,5 Millionen Menschen verloren ihr Heim. Wegen der Hurrikan-Gefahr brachten UN-Helfer in Corail-Cesselesse, zehn Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt, erste Bewohner in ein Krankenhaus. Dort sollen während des Sturmes fast 2000 Menschen Unterkunft finden. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

In der Hauptstadt sind die Katastrophenhelfer darauf eingestellt, etwa 100.000 Menschen in öffentlichen Gebäuden unterzubringen.

WirbelsturmTomas sorgte bereits am Donnerstag für starken Wind und heftigen Regen in Haiti. Gesundheitsminister Paul-Antoine Bien-aimé sagte, ein Mensch sei gestorben, als er versuchte, einen durch den Regen angeschwollenen Fluss in einem Fahrzeug zu durchqueren.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Die USA boten an, im Notfall erneut vorübergehend die Kontrolle über den Flughafen-Tower in der Hauptstadt zu übernehmen. Der Chef der UN-Mission Minustah, Edmond Mulet, sagte, es sei wie schon bei dem Erdbeben zu befürchten, dass der Wirbelsturm Haiti schwer trifft.

Der Regen dürfte viele Straßen und Brücken zerstören, sagte der höchste Repräsentant der UN in Haiti. Da dann auch die Straßenverbindung in die benachbarte Dominikanische Republik unterbrochen werde, sei der Flughafen von Port-au-Prince die einzige Möglichkeit, im Falle einer Katastrophe Hilfsgüter schnell ins Land zu bringen.

Es seien bereits Schiffe mit Hilfsgütern aus den USA, Großbritannien und aus Frankreich nach Haiti unterwegs, sagte er. Auch erwarte er einen in Puerto Rico stationierten Hubschrauber-Träger vor Haiti.

Meteorologen rechnen damit, dass sich der Tropensturm in den kommenden 48 Stunden verstärkt. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami trifft der Sturm am heutigen Freitag in Hurrikanstärke auf den Südwesten des Karibikstaates. Betroffen sind auch Jamaika, der Ostzipfel Kubas und zu Beginn der kommenden Woche die Bahamas.