Tragödie in Phnom Phen: Während des traditionellen Wasserfests ist es in der kambodschanischen Hauptstadt zu einer folgenschweren Massenpanik gekommen. Ministerpräsident Hun Sen teilte mit, es seien 339 Menschen gestorben, mehr als 300 weitere verletzt worden. Zuvor hatten die Behörden die Opferzahlen innerhalb weniger Stunden immer weiter nach oben korrigiert. Auch Hun Sen hatte im Fernsehen gesagt: "Die Zahl wird steigen."

Die Panik ereignete sich gegen 21.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MEZ) auf einer Brücke, die über den Mekong-Fluss führt. Die Menschen hatten versucht, auf die Diamant-Insel zu gelangen. Dort wollten die Menschen das Ende des dreitägigen Festes feiern. Bei den meisten Opfern soll es sich um junge Leute sowie Frauen handeln.

Augenzeugenberichten zufolge waren zum Zeitpunkt des Unglücks mehr als 1000 Menschen auf der Brücke gewesen. Sie seien auf dem Heimweg gewesen. Die Panik habe begonnen, nachdem eine Person in Ohnmacht gefallen sei und Sanitäter ihr zu Hilfe geeilt seien. Andere berichteten, mehrere Menschen hätten einen Stromschlag erhalten. Laut Behörden wurden die meisten Opfer im Gedränge erdrückt oder ertranken im Fluss. Einsatzkräfte suchten noch nach weiteren Toten und Verletzten.

Vor dem Calmette-Krankenhaus, in das zahlreiche Tote gebracht wurden, versammelten sich Dutzende Menschen auf der Suche nach Angehörigen. Der Gouverneur des Bezirks Daun Penh, Sok Sembath, sprach von einer Tragödie nie dagewesenen Ausmaßes während eines Wasserfestes. Premier Hun Sen bat im Fernsehen für das Unglück um Entschuldigung. Es handele sich um die größte Tragödie in Kambodscha seit dem Ende des kommunistischen Pol-Pot-Regimes vor über 30 Jahren, dem der Tod von zwei Millionen Menschen zu Last gelegt wird. Hun Sen sagte weiter, die Regierung werde einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um die Ursachen der Katastrophe zu klären. Einen Anschlag schloss er aber aus.

Das Wasserfest ist eines der größten Festivals des Landes. Dabei wird dem Fluss Mekong gedankt, der Kambodscha mit fruchtbaren Böden und Fisch versorgt. Wegen der Feierlichkeiten waren in den vergangenen Tagen Millionen Kambodschaner zu Konzerten, Feuerwerken und Bootsrennen in die Hauptstadt geströmt.