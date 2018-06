Es sollte ein Neuanfang sein, als im vergangenen Mai der neue Vorstand der vom Missbrauchsskandal gebeutelten Odenwaldschule antrat. Man schrieb sich die rigorose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle auf die Fahnen. Wie immer in ihrer Geschichte sollte die Odenwaldschule dabei Modellcharakter haben. Diesmal eben für den Umgang mit Opfern sexuellen Missbrauchs.

Der neue Vorstand wollte auch dafür sorgen, dass die Opfer finanziell entschädigt werden, soweit das möglich ist. Ein Fonds war geplant, 100.000 Euro sollten aus den Mitteln der Schule noch in diesem Jahr an den Verein Glasbrechen gehen, in dem sich Betroffene zusammengeschlossen haben. Weitere 200.000 Euro sollten dazukommen. "Woher, das wäre mir egal gewesen", sagt Johannes von Dohnanyi, bis gestern noch Sprecher des Vorstands. "Aber die Schule hätte ein Zeichen des Schuldeingeständnisses setzen müssen und das mit der Zahlung der 100.000 Euro auch gekonnt."

Doch daraus wird so schnell nichts. Am Sonntag traten der Vorsitzende Michael Frenzel und Johannes von Dohnanyi aus dem Vorstand zurück. "Wir haben Druck gemacht, damit etwas passiert. Am Ende waren wir für Teile des Trägervereins nur noch die Buhmänner. Es gibt Leute an der Schule, die am liebsten gar nichts zahlen würden", sagt Dohnanyi.

Die Schulleiterin Margarita Kaufmann war am Montag für ein Statement nicht zu erreichen. Am Sonntag hatte die Schule bekannt gegeben, jetzt erst einmal eine Stiftung zu gründen und Entschädigungszahlungen über Spendeneinnahmen finanzieren zu wollen. Aus dem jetzigen Haushalt der Schule wolle man dafür aber kein Geld verwenden. Zur Begründung heißt es: "Damit die heutigen Schüler nicht unter einer Kürzung des aktuellen Schuletats leiden müssen und aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber den heutigen Eltern, die oft große Opfer aufbringen, um ihren Kindern den Besuch der Schule zu ermöglichen." Laut der Schule haben verschiedene Gremien wie der Altschülerverein sowie Lehrer und heutige Schüler bereits begonnen, Spenden zu sammeln.

Dohnanyi findet das heuchlerisch. "An der Odenwaldschule gibt es einen Art Generationenvertrag. Wenn die jetzigen Schüler eine neue Turnhalle oder einen neuen Speisesaal bekommen, dann profitieren sie auch von den früheren Zahlungen anderer Eltern. Ich habe keine Ahnung, wer Interesse daran haben sollte, für Missbrauchsopfer der Odenwaldschule zu spenden. Wenn die Apotheke in Heppenheim 50 Euro dazu gibt, ist das kein Sühnezeichen der Schule."